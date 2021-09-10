為美國隊長「懷孕」的女星到底是誰？7件關於Lizzo性感照以外的事

Lizzo在2020年獲得了包含年度最佳歌曲在內的八項格林美獎（Grammy Award）提名，最後拿下「最佳傳統節奏藍調歌手」、「最佳當代城市專輯」兩大R&B重要獎項，更獲得「最佳流行歌手」大獎。我們反思Lizzo突破性的一年以及她的成功崛起，從熱門單曲〈Truth Hurts〉到她大膽的絕佳造型、從公開表演到私人Twitter，Vogue整理出Lizzo教會我們的7個人生課題。

文：MICHA FRAZER CARROLL, SANDY HSU, GAIL HSU（VOGUE Taiwan）



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從YouTube上搜尋還能看見2019年話題新星──Lizzo十年前尚未成名時的影片。她當時穿著一件灰色大學T和棕色Bob頭假髮（可愛地把她的Myspace連結一起上傳），然後，這位22歲的年輕人坐在客廳，開始用長笛演奏Jay-Z的〈Empire State of Mind〉；旋律簡單卻優美，吹奏些許藍調音符後，便巧妙地躍上音階，並以咯咯的笑聲為這件作品畫上句點。這部影片的日期為2010年1月，在那之後，Lizzo改變了很多。

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這位藝術家的真實姓名為Melissa Jefferson，現年33歲。前幾年發生了一件改變她一生的事──她發現自己榮獲驚人的八項格林美獎提名，其中熱門單曲〈Truth Hurts〉獲得年度最佳歌曲的提名。這並不讓人感到意外，2019年是Lizzo受到全球熱愛的一年；黑人女性、酷兒社群和身體自愛運動（Body-Positive Movement）的成員，一同組成了她強大的粉絲團。

不過，隨著知名度的提升，大眾也更嚴格的檢視她，特別是在一些市民意見分歧的議題上。有鑑於這位藝術家獲得了八項格林美獎的提名，《Vogue》反思了從Lizzo突破性的一年中，能學習到的七個人生課題。

一、時尚應該是歡樂的

不論是在紅毯上拿著如頂針大小般的包包、在巨大的充氣屁股前進行MTV音樂錄影帶大獎（VMA）的演出，還是把她的假髮扔向群眾，Lizzo知道如何為她的粉絲們帶來溫暖和幽默。

她的嬉鬧精神，也經常反映在她大膽的服裝上。她的2019年衣著亮點，包含了在大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala），穿著訂製的Marc Jacobs羽毛般的服裝造型，完美地體現了「camp」主題，還搭配了鮮豔的粉紅色假髮與水晶點綴裝飾；此外，她在Coachella音樂節的一場知名演出，綁著一頭長髮及腰的馬尾，身穿銀色緊身連體衣，你覺得怎麼樣呢？如同她在〈Juice〉中所唱的：「如果我很閃耀，大家也會跟我一樣耀眼 （If I’m shinin’, everybody gonna shine）」，當Lizzo享受時尚的樂趣時，也鼓舞了她週遭的人，為大家帶來歡樂。

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二、耐心是終極的美德

有望獲得格林美年度最佳歌曲獎的單曲〈Truth Hurts〉實際上並非於2019年發行，這首沉睡的熱門單曲於2017年首次發行，這驗證了此產業的運作方式變幻莫測。Lizzo十月份時向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示：「這是有史以來最慢的一次。我做了非常多場巡迴演出，但到今年為止，沒有人知道我是誰；不過，我能在10年前維持這樣主流的成功嗎？完全不可能！我需要這10年。我覺得自己像一個大師。」

隨著〈Truth Hurts〉前進到《Billboard》百大單曲榜，她2016年的單曲〈Good As Hell〉也同時爬進了榜單，進一步證明了緩慢綻放的力量。

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三、愛自己是必要的

Lizzo總是抓住一切機會，向她的歌迷宣揚「愛自己」。就身體自愛而言，她經常在表演中雇用各種身形尺寸的黑人女性，她告訴CBS：「我可以美麗，也可以胖。」除了在舞台上提升黑人和跨性別人士的權利外，Lizzo還利用她的現場表演，在曲目之間提醒歌迷他們的自我價值，她在格拉斯頓伯里（Glastonbury）的舞台上說：「我希望你看著鏡中的自己說：『我愛你，你很漂亮，而且你可以做任何事』。」這段克服逆境的訊息，與她自身息息相關；她的父親在她21歲時不幸逝世，她被迫一整年只能睡在車上。

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四、長笛值得在流行音樂中擁有一席之地

Lizzo為全球的樂迷們帶來歡樂，並證明了長笛非常適合流行音樂。2019年，她運用現場表演的機會，將自己的歌聲與樂音結合，呈現了超脫尋常的即興獨奏會。另外，引用她在2018年10月的一則推文（迄今有28.87萬個讚）：「你看過女人用長笛演奏流行歌曲嗎？」

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五、成功並非毫無爭議

隨著格林美獎的來臨，我們面臨到一個問題，就是Lizzo是否該和其他人分享她的榮譽，或至少共享功勞。2019年Lizzo因她的單曲〈Truth Hurts〉而面臨剽竊問題；在她試圖將廣為使用的流行歌詞「100% that bitch」申請版權後，Twitter用戶@MinaLioness表示她在2017年2月也推了相同的語句。10月，音樂製作人Justin和Jeremiah Raisen在一則現已刪除的Instagram貼文上宣稱：同一首歌中的部分內容，抄襲了他們與歌手共同寫的一首尚發行的試聽帶。Lizzo否認了所有指控，推文說：「那首歌是我的生命，而歌詞是我說的實話」。不過，在那之後，Mina Lioness成為了她的共同作詞人。

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6. 或者，該說這是爭議

11 月，有消息傳出Lizzo被美國快遞公司Postmates控告。Lizzo在Twitter上發布了一則現已刪除的投訴，內容是關於抱怨該公司的司機—Tiffany，沒有成功遞送她的食物訂單；回應民眾看到這位歌手分享了送貨員的名字和照片；司機表示，這個舉動讓她處於危險之中。

雖然我們不知道這篇推文的意圖，不論這只是一個愚蠢的錯誤，或是試圖在平台上引起轟動，得到關注，許多粉絲們認為這是一個低谷。事發後，Lizzo立刻道歉，在Twitter上寫道：「我應該在使用社群媒體上肩負更多責任，並在出門前檢查我的小心眼和自負。」

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七、你無法預知未來

儘管經歷了興奮卻動盪的一年，現在要說Lizzo在未來會有什麼成就還為時過早，她在眨眼間就從無名小卒變成了偶像；同時，人們可以從Lizzo的紛爭中學習並成長。值得思考的是，這兩起糾紛可能都與她史無前例的迅速成名有關。

綜觀而論，2019年是Lizzo最重要也最艱鉅的一年，相信這位富有影響力的歌手也會繼續為我們的螢幕和Spotify播放清單增添光彩。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2020葛萊美年度矚目女歌手—麗珠Lizzo教會我們的7個人生課題】