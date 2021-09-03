披荊斬棘的哥哥｜過氣藝人點樣鹹魚翻生？分析內地爆紅4大原因

一群中年男人同台競技會碰撞出怎樣的火花？《披荊斬棘的哥哥》上線後，成為了內地近期討論度最高的綜藝。



這可能是今年夏天陣容最豪華的節目：黃貫中、陳小春、謝天華、林志炫、張智霖、言承旭、李雲迪…… 每一個名字，不只代表了他們各自所在領域的天花板，更是屬於我們的「時代的眼淚」。 因此，即便節目一開播就遇上了霍尊的風波，也絲毫沒能影響觀眾對它的熱情。

只是期待之餘，大家不免擔心，這部以中年男人為主角的綜藝，能擺脫「油膩」的魔咒嗎？ 看完了首期節目，疑慮不攻自破：哥哥們不僅一點也不油，而且在歲月的打磨下，沉澱了更多「質感」。

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一、業務能力是不油膩的根本

初舞台上。每位哥哥都貢獻了自己的代表作，帶我們回到他們的光輝歲月，也重溫自己的黃金時代。 古惑仔合體，陳小春、謝天華、林曉峰合唱〈友情歲月〉。 香港內地三代搖滾歌手同台，向Beyond致敬唱出〈不再猶豫〉。 言承旭再唱〈流星雨〉；張智霖再唱〈祝君好〉……

每一代人的情感，每一種文化的頂峰，都在這個舞台上呈現。 哥哥們何止是不油膩，每個人都寶刀未老，業務能力經得住考驗。

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所有人中最「擺款」的林志炫，雖然向節目組提了一堆要求，比如演出時間最好放在晚上8點到10點，才能發揮出自己的最佳嗓音，但當他站在台上，一開口就征服了全場。 見識了他「全開咪、一次過」的實力，你才能理解他的傲氣和底氣。

再比如寫下「我每天爭取練習0小時」的黃貫中，乍一聽好像有些自大和懶散。 但事實上，Beyond樂隊解散後，如今已年過50的他，依然在每天堅持創作，在他看來，這是一種基本和必須，根本無需用「練習」去定義。

當他在初舞台上和張淇、陳輝、Ricky唱起那首經典的〈不再猶豫〉，我們會落淚，不是因為偶像從未老去，而是因為偉大的作品總有人傳承，延續著一代人的青春符號。

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二、良好的身材管理

中年男人的油膩感，大多源於日漸走樣的身材和不修邊幅的外形。 倒不是說要鼓吹容貌焦慮，只是作為明星，舞台上的表演可以不驚豔，但不能不體面。 令人驚喜的是，哥哥們大多精於身材管理，狀態幾十年如一日地好。

第一個出場的言承旭，雖已年過40，卻依然清瘦、棱角分明，穿一件清清爽爽的藍色棒球衫，望向窗外時，露出清晰的下頜線。別說和油膩不沾邊了，唱著《流星雨》的言承旭，根本還是大男孩的模樣，讓人夢回世紀初。

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歲月改變了道明寺的尖銳，讓他變成一個柔和謙遜的中年人，甚至有些羞澀和拘謹。他幾乎是謙卑地來到這個節目，想讓大家看到自己的蛻變。 相比之下，那些大腹便便還自我感覺良好的中年男性被貼上「油膩」的標籤，實在不冤。

戚薇的老公李承鉉，唱跳全能、外形出眾，完全看不出年過30。 一曲《天上飛》，讓人直呼「感受到了戚薇的快樂」。事實上，無論是40多歲的趙文卓、張晉等人，還是50多歲的張智霖、梁漢文等人，節目中的哥哥們幾乎都沒有發福，在舞台上完全不顯老態。

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保持這樣的好狀態，和自律的生活習慣是分不開的。趙文卓就在節目中分享了自己的一系列養生心得，包括早睡早起、注意飲食、減少夜生活。 「這樣的話，你才會自強。從身體到內在，你都會強。」

習武出身的趙文卓的確氣度不凡、道骨仙風。雖然他一本正經的養生講堂畫風在節目中顯得格外突兀，但也側面反映了他的好狀態源於自律。

其實，大眾對中年男人的外在形象要求並不高，只要能做到清爽、乾淨，就已經在這個處處「油物」的世界中贏了。

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三、真誠的赤子之心

油膩，往往還意味著虛偽和自以為是的套路。 而哥哥們的真實，就是擺脫油膩的另一利器。 在這檔節目中，選手沒有程式化地去感慨中年危機、跨界困難、年齡焦慮……而是更坦率地說出自己心中所想，展現真實的自己。

比如陳小春從一出場，就給人一種山雞哥再現江湖的感覺。 被問及為什麼來參加這檔節目，他連裝都懶得裝：都是老婆安排的。 大言不慚地寫下「我爭取每天訓練半小時」，被節目組提醒，有的選手每天訓練12小時，他撇撇嘴反問：「我們是需要去呈現一些很勤奮很賣力（的畫面嗎）？我們不需要吧？」

第一輪組隊，他拉人入夥的方式哪裡是組男團，根本就是古惑仔在組幫派、收小弟，「我們慢慢來，逐步逐步來，先把人湊齊，再慢慢做大。」

這也是為什麼，當他和謝天華、林曉峰同台唱起〈友情歲月〉，會令我們瞬間破防。不只是懷念自己的青春歲月，也是感動於故人歸來時仍是熟悉的模樣。

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如果說陳小春是「痞氣」的代表，那麼趙文卓則正相反，是節目中的「正氣」擔當。 從黃飛鴻到聶風，他永遠給人一種很能打的壓迫感，哪怕在節目上，也散發著一種不怒自威的氣勢。 這樣的硬漢唱〈流星雨〉，儘管已經非常努力故作柔情似水狀，但難掩目光炯炯、眼神似刀，簡直唱出了「流星錘」的味道。 嚇得言承旭說，感覺趙文卓唱歌「像帶了把刀」。

不過，趙文卓的這段演出不僅沒有失敗，反而好評滿滿，因為大家能從中感受到他獨特的個人魅力。

反觀杜淳在《追光吧！哥哥》中唱的《情人》，同樣是涉足自己不熟悉的領域，卻呈現了一段生硬模仿男團套路、自以為帥氣的尷尬演出，油膩至極。 《追光吧！哥哥》之所以油得讓人想用洗潔精洗眼睛，歸根結底，還是因為缺乏選手們真實的自我展現。

一群有著不同人生經歷和成就的人聚在一起，在節目中卻沒有自己的風格，表演也卻只會照搬偶像小生的眨眼、比心、拋媚眼等小動作，結果畫虎不成反類犬，被釘在了「油膩」的恥辱柱上。

還好，《披荊斬棘的哥哥》導演組是難得的人間清醒。 男團出身的敖犬問導演演出時可不可以wink，導演警告大家既不能眨眼、也不能甩胯。 如果真的有人這樣做了，「就把你剪掉」，因為那樣太油了，而「男生的質感很重要。」

由於《披荊斬棘的哥哥》才剛開始，很難說哥哥們後續是否會有像《浪姐》一樣的「突破」和「跨界」。 不過至少就目前來看，讓這些有趣、有才、不油膩的哥哥們聚集在一起，本身就已經是一件很有意思的事了。