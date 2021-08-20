「台灣電影之父」李行91歲心肺衰竭病逝　鍾鎮濤微博發長文哀悼

李行對於台灣影壇貢獻卓越，3度拿下金馬獎最佳導演，而他的離世消息一出，讓中港台影人無比惋惜，包括李安、朱延平、甄珍以及鍾鎮濤等人，皆發言表達他們的不捨。



李安難過表示，李行在華人電影界積極提攜後進：「是我們電影人的楷模。永遠懷念他」。朱延平則在社交平台發哀悼文，稱讚李行做事嚴謹：「我們就是很麻吉，我最麻吉的老麻吉...去天上做菩薩了」。鍾鎮濤則在微博上哀悼：「李行導演於我，是恩師、伯樂，更是帶我進電影圈的人…」

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他說自己原本是溫拿五虎的流行歌手，卻有幸能與李行導演合作：「要知道在當年，多少演員以能拍上您的戲為榮，而我就真的成為了幸運的那個人」。鍾鎮濤也記得曾在2018年參加他的電影音樂會，一起聊天敘舊，彷彿還在昨天，「李導演，您在電影業界的成就和對我的教導，是讓我受用終身，您一路好走」。

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曾與李行合作的張艾嘉、楊貴媚，僅簡短表示極為難過，心情目前未平復。李烈則說近幾年自己轉戰幕後，受李行導演許多照顧：「李導演看我成績還不錯，很開心，但一開心就會盯我盯更緊，他要我為台灣電影多做一些事情」。

李行早期以台語片《王哥柳哥遊台灣》開創票房佳績，1960年代轉進國語影壇，《養鴨人家》樹立「健康寫實」的路線，《婉君表妹》奠下瓊瑤影視輝煌年代的基礎。而他不僅3度拿下最佳導演，更以《小城故事》、《汪洋中的一條船》、以及《早安台北》等片，7度獲得金馬獎最佳影片，紀錄迄今無人突破。金馬執委會也在社交平台公開向這位大前輩致意，至於之後金馬獎是否會舉辦李行導演的專題紀念活動，執委會公關則表示：「後續規劃會再跟大家說。」

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