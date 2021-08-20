SKYLE為潮牌任首席潮流搭配官　用穿搭輕鬆玩轉經典時尚

繼18日國際著名時尚潮流服飾品牌STARTER宣佈亞洲合作中韓女團SKYLE為「首席潮流搭配官」，今日品牌方又公佈了四位成員（GINNY、ERIN、CHAEHYEON、UJEONG）拍攝的廣告照片。照片中四位成員身穿STARTER經典款服飾，在街頭、球場等多個場境下演繹既甜美可愛又型格帥氣的多套潮流搭配，並將品牌slogan「LOOK FOR THE STAR」用女團標誌的問候手勢表現出來，既創意又貼切。

國際著名時尚潮流服飾品牌STARTER宣佈亞洲合作中韓女團SKYLE為「首席潮流搭配官」。

據悉，SKYLE的最新廣告宣傳片將登陸STARTER中國區大部分門店廣告牌位置，此次與品牌的合作也為SKYLE的出道增添了不少光彩。作為出道僅十幾日便有首個品牌合作、出道即在韓國音樂節目全開咪表演的女團組合，這樣的成績足以證明「怪力新人」名不虛傳。此外，品牌方還將陸續發佈與SKYLE合作的其餘相關內容，SKYLE也將開啓第二星期的新歌宣傳活動，也期待廣告宣傳片的全線播出！

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SKYLE僅出道19天，將首次登上職業棒球投手踏板。SKYLE於22日亦為光州KIA冠軍球場舉行的「2021 KBO聯賽KIA老虎隊VS KIWOOM英雄隊」進行開球儀式。據所屬公司Good Luck Entertainment透露，此次開球對SKYLE來說意義非凡，因為是第一次開球，而且是在成員UJEONG的故鄉光州舉行的比賽，所以更加特別。

四人坦言在出道第一個月就可以接到代言感到非常高興。

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