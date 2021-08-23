i.Swim｜ANSONBEAN密密做變吸金王？　王智騫感謝Alton幫教水

由電影導演馮志強執導的ViuTV原創劇《i.Swim》周一（23日）舉行開鏡儀式，總經理魯庭暉亦有出席，ANSONBEAN（陳毅燊）與Martin皆為首度拍劇，表示心情甚緊張，ANSONBEAN透露章浩一角十分有自信，所以說話較直接，與Stanley（邱士縉）有一場火花四濺的「對手戲」；而有「翻版柯震東」之稱的王智騫（Martin）則飾演阿帆，不過他自認在現實中是運動白痴，所以要將勤補拙：「人哋半個鐘學識嘅嘢，我要2至3個鐘先學識。」更表示要感激MIRROR的肌肉擔當王智德（Alton）幫忙教導。



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二人透露是日為拍攝的第8天，皆集中處理學校的文戲，ANSONBEAN說：「所以要把握時間操多啲肌！」王智騫不乏在內地拍劇的經驗，微博帳戶擁逾50萬粉絲，回港拍攝有什麼不同的地方，他說：「用返母語真係順好多，親切感都大好多！」