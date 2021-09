Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上周上映,北美周末三日收7140萬美元(約5億5700萬港元),成新冠肺炎疫情爆發以來第二高紀錄,僅次於今年7月上映的《黑寡婦》(Black Widow)創下的8千萬美元開畫票房紀錄,排第3的是《狂野時速9》。而《尚氣》全球總票房接近10億港元,香港開畫單日收300萬元,創今年最高紀錄。

梁朝偉在《尚氣》的演出備受讚賞。(劇照)

雖然不及同門作品,《尚氣》仍創下美國勞動節連假最高開畫票房紀錄,對上一個紀錄為2007年的《月光光心慌慌·殺無赦》(Halloween),收3060萬美元(約2億3900萬港元),只有《尚氣》的一半。外媒分析指,由於《尚氣》沒有同步在迪士尼串流平台Disney+上架,有助帶動票房。

雖然是首部華裔超級英雄電影,但《尚氣》未能登陸中國,對票房收入有重大影響,還好電影口碑不俗,相信之後會有更多觀眾入場。