七公主劇透｜黃翠如同陳山聰斬纜　高海寧終尋獲最後一位公主？

無綫劇集《七公主》第22集（9月7日）劇透



第21集講到，靈珊（黃翠如飾）求醫，希望以藥物控制病情。靈珊從龔儷（馬海倫飾）的院友口中得知，當日找到程霄（杜燕歌飾）送給龔儷的聖誕卡，疑是Moon（陳瀅飾）刻意安排……靈珊找文豪（吳子冲飾）訴心聲，將病情相告，獲他鼓勵。Moon為籌錢贖回亡母骨灰，鋌而走險，幸得靈珊出手幫忙取回骨灰，靈珊更得知Moon的重大秘密。語嫣（林夏薇飾）亦發現昭然（鄭子誠飾）的秘密，不知如何面對。允基（丁子朗飾）找語嫣作其模特兒，語嫣及後帶他到棟篤Bar，再遇王男（徐榮飾）。韓國當紅模特兒卓美雅（劉佩玥飾）來到共享空間，似是要找允基晦氣。

劇情發展愈嚟愈緊湊。（《七公主》劇照）

今晚（9月7日）第22集講到，允基與美雅原是青梅竹馬好友，雙兒往找語嫣時遇上允基，誤會他是色情狂。靈珊病情惡化，醫生叮囑她要減壓，靈珊決意與子禮（陳山聰飾）斬纜。文豪主動約靈珊回家吃飯，原來當天是其生日，二人度過愉快的一晚。語嫣得知王男堅持繼續在棟篤Bar表演棟篤笑的原因，設法幫忙，王男卻駡語嫣多事，而昭然以為王男欺騙語嫣，跟他大打一場。雙兒（江嘉敏飾）教美雅彈琴，無意中得悉她的過去。青桐（高海寧飾）和雙兒疑尋獲同父異母的妹妹，欲設法驗證……

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