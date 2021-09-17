Ella陳嘉樺結婚9年自爆有「小三」　與老公賴斯翔已分房瞓3個月

台灣女星Ella（陳嘉樺）與丈夫解孵（賴斯翔）結婚9年，育有一子婚姻幸福，個性直接的她也不時透露私房閨趣，豈料她14號自爆已經分房3個月，而且認了夫妻之間有「小三」。



Ella於2012年結婚後，與丈夫賴斯翔婚姻幸福甜蜜，她也一改昔日在團體S.H.E中的帥氣形象，不斷散發出女人味，不過她大尺度個性依舊沒有變，甚至大聊和丈夫之間的床事，甜蜜放閃完全沒在藏。

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Ella日前因代言出席活動，被問及台灣疫情是否衝擊生活，她語出驚人爆料，最近自己激瘦5公斤，但現在有「第三者」介入，害得兩夫妻已經分房近3個月，讓她不「性」福超哀怨。

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由於勁寶換新床後，才願意回到自己房間睡覺，Ella最終順利重回丈夫懷抱。Ella搞笑地說，雖然自己40歲了，但還是有基本需求，與丈夫重逢後當然「有久違的來了一下」，甚至大讚丈夫表現還不錯，大尺度發言笑壞現場所有人。

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