Lizzo：這是我和美國隊長的孩子！慘被批評又肥又醜　IG直播崩潰

Lizzo早前發佈了與Cardi B合作的新歌〈Rumors〉。兩位說唱女王在MV中以希臘女神的形象登場，Lizzo大方展示身材，Cardi B更是挺著孕肚。因為新歌叫〈Rumors〉，於是兩人還通過歌詞回擊了一系列關於兩人的謠言。



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〈Rumors〉一登場也隨即炸翻了整個歐美音樂圈，空降各大榜單前列。可誰曾想，隨著爆火，接踵而至的卻是對Lizzo鋪天蓋地的謾罵──「又胖又醜。」、「早就過氣了。」、「這麼胖還好意思穿成這樣。」更有人直接叫她「Mammy」，要知道，這個詞描寫的是黑人奴隸制時期的黑人保姆。

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我們對照著〈Rumors〉的那句歌詞──「所有的時間都花在費盡心機擊潰一個女人」，再看著Lizzo在網絡上面對的這一切，竟然顯得格外諷刺。

出道以來，Lizzo的容貌，她的大碼身材，甚至她的黑人血統，一直被人網暴、惡意羞辱。但Lizzo沒有輕易倒下。這次關於〈Rumors〉的惡評，最初她還非常冷靜地回復，表示黑人女歌手總是承受著各種外界的批判與貶低。

「他們只不過是不爽我這個胖胖的黑人女歌手在真正開心地做音樂。」

但是糟糕的謾罵實在是太多了，以至於Lizzo在一次IG直播中崩潰了──「我一直很努力地向周圍表達愛，表達正能量。但有時候，我覺得這個世界真的不愛我。」、「如果你單純的不喜歡我的音樂，不喜歡〈Rumors〉這首歌，這都沒有關係。但很多人討厭我，卻僅僅是因為我的長相⋯⋯」

一個潛心做音樂的優秀歌手，卻因容貌受到如此羞辱，不免讓人唏噓。

Lizzo在一次IG直播中崩潰了。（IG截圖）

Lizzo 8年的努力，換來銀行帳戶的負數餘額

不同於那些名流和星二代，Lizzo的成名之路，背後寫滿了艱辛。Lizzo的原名叫Melissa Viviane Jefferson，出生於底特律的一個保守家庭裡。有多保守呢？Lizzo從小聽著福音長大，10歲起就接受著長笛訓練。

因為父母的因素，很多類型的音樂並不允許出現在家裡。至於她最愛的說唱，是長大以後才接觸到的。因為先天性肥胖，Lizzo從小就被體型問題所困擾。「胖女孩」等各種難聽的侮辱、不公平的歧視性待遇，充斥著她的成長之路。

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她曾經在採訪中提到，自己一度自卑到瘋狂節食。但即使如此折磨自我，對先天性肥胖依舊收效甚微，她嘗試了許多減肥方法，都以失敗告終。

後來她進入休斯頓大學主修長笛演奏，心理壓力和對於未來的迷茫讓她最終輟學。輟學後的生活更是雪上加霜。她居無定所，只能在車上、排練室或借住在朋友家艱難度日。

在早期，Lizzo也和朋友們組過樂隊，但都沒什麼水花，早早夭折。期間還經歷了父親去世這般沈痛打擊。在2013年，Lizzo歷經艱辛，推出了自己的第一張專輯，但並沒有引起市場的關注。8年來專注音樂創作與巡演的她，最後意外發現，銀行卡還倒欠了32美元。

這都是她所經受的最黑暗的日子。

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在VOGUE「73 Questions」的採訪裡，她提到了相關的經歷。她用一種幽默的方式告訴我們，在她最想放棄的時刻，製作人這樣告訴她：「要知道，黎明降臨之前，總是最黑暗的。」是一句異常老套的話，卻讓她咬咬牙，堅持了下來。

直到2019年，Lizzo發行第三張錄音室專輯《Cuz I Love You》。這張專輯橫空出現在歐美主流樂壇視野，單曲〈Juice〉闖入Billboard百大榜單。

重新收錄2017年的〈Truth Hurts〉，因其一針見血的犀利歌詞，一舉登頂Billboard熱百一位。她還憑借這首歌打破了Cardi B《Bodak Yellow》的記錄，也成為歷史上第六位擁有冠軍單曲的女Rapper。

也是這一年年末，她被《Time》評選為年度藝人。隔年年初的格林美獎上，Lizzo獲得八提三中的傲人成績。她還成為史上第一位登上過《VOGUE》美國版、英國版封面的黑人女Rapper。

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Lizzo：「每天醒來，我都在和偏見爭鬥」

但即便是成名如此，作品出色，也不能完全改變部分人對她的偏見——Lizzo仍舊因為身材被人們嘲諷著，無可避免。也正如Lizzo所言，她開始成長，在嘲笑里不斷傳遞積極的能量，在偏見中學習與自己和諧相處的方式。這樣的她，也受到越來越多人的喜愛。

最初沒什麼品牌和設計師願意為她提供造型，Lizzo笑著說：「你們不想給我做衣服，我還不想穿它們呢。」她會在IG和TikTok上發佈一些鼓勵自己，和自己不完美的身材對話的影片。比如，摸著自己的肚子調侃說，這是自己和「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的孩子。

這些幽默而樂觀的態度，也被她寫進歌裡，帶給她的粉絲以及那些同樣受到歧視與偏見的人。Lizzo說，自己的音樂就是為了給弱勢群體力量。這個胖胖的黑人女歌手，還真的像她所說的那樣，在開心地做著音樂。

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在她備受歡迎的歌曲〈Juice〉開頭，她唱道：「不用說，我也知道我是最可愛的人兒。」在〈Truth Hurts〉的MV中，她自己嫁給了自己，表達的是女性不依附於男性的獨立思考。

〈Rumors〉歌詞中她面對惡語流言的挑釁式回復，在MV中大方展示自己在別人眼中的「不完美」身材⋯⋯都在身體力行地詮釋著，「美，並不只有刻板的一種形式」。

在她的採訪裡，我們最喜歡Lizzo說的這段話：「從小到大我都在和各種偏見戰鬥，這些偏見從未停止。每天醒來，我都要繼續鬥爭。」但我們卻又多麼希望，有這麼一天的到來，一切偏見消失殆盡。Lizzo和我們，都可以不再戰鬥。

人們不用為尋求大眾認同而迎合，也不必為「不夠漂亮」而感到焦慮。到那一天，我們只需要成為我們自己。那就足夠好了。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Lizzo：「我一直很努力向周圍表達愛，但有時候，我覺得這個世界真的不愛我⋯」音樂女王的故事】