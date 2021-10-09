台性感網紅泥泥著一件頭泳衣曬身材　IG心心數超越內衣逛超市照片

台灣網紅兼插畫家「泥泥學姐」擁有傲人上圍，火辣身材加上甜美外貌，IG累積超過178萬粉絲追蹤，經常分享福利美照的她，近日與多位網紅好友出遊，還在泳池邊拍攝「放置影片」，和好友將「胸器」放在岸上，還加碼分享本尊濕身照，引起大批網友暴動。



泥泥學姐近日在IG上傳一段泳池影片，畫面中可見，鏡頭一路從右往左拍攝，正妹部落客「QQ咩冷」首先現身，接著是網拍女模彤羽，第3位則是泥泥學姐本人，3人陸續將傲人胸器「托放在岸上」，不過最後出現在鏡頭前的是男兒身的派翠克，逗趣擺出擠胸姿勢，讓網友笑翻。

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泥泥學姐還貼在文中語帶雙關自稱「放置少女」，養眼影片狂吸37.9萬網友觀看。而泥泥學姐6號還加碼曬出當天的辣照，身穿黑色性感連身泳裝、露出傲人事業線的她坐在地上，右手輕扶著酒瓶，不僅頭髮微濕，身上還能清楚看見未乾的水滴，勾人電眼搭配火辣身材，不少粉絲看了都鼻血直流。

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「放置少女」影片與岸邊濕身照曝光後，網友紛紛留言直呼「辣死」、「看了一百遍」、「女神好性感又漂亮」、「學姐超正」、「太扯了，好害羞」、「性感爆炸」、「泥泥就是可以駕馭這種泳裝！太強了」。

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