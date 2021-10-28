換命真相 | 譚俊彥鄧佩儀踢爆迷信　七仙羽親解種生基係咩嚟

無綫（TVB）電視劇《換命真相》今晚（28日）一集講述，譚俊彥（飾時光）為了避免大廈倒塌，導致5條人命傷亡的悲劇，決定和鄧佩儀（飾張旻）一齊勸服住客搬走。其中一戶住客稱大廈風水旺到令他中六合彩，所以不願搬走，更十分迷信，不吝嗇擲錢做法事和種生基。



說到種生基，近來人氣甚高的七仙羽師傅（七師傅）都有提供種生基服務。早前她幫助有「翻版李佳芯」之稱的羅佩芝（Giann）種生基，羅佩芝接受《香港01》訪問時表示，種完後「真係好運咗，工作多咗，人緣好咗，而且財運都有改善。」她透露，師傅教導她要用薯仔寫好願望和生日，加上手印和符咒，埋在一個隱蔽的地方就完成。

羅佩芝（葉志明 攝）

七師傅接受《香港01》訪問，提到為何種生基可以提升運氣，她坦言：「最重要嘅環節係同天使連結，係由天使加持，實現你嘅願望。我呢啲係西洋魔法，百無禁忌，同中式嘅唔同。中式嗰啲會用頭髮、指甲、八字，再做儀式，搵個風水地方做。但好睇個師傅，如果師傅搵錯地方，會影響人哋幾代。同埋好多師傅都收得好貴，但我種薯仔都係幾百蚊。」

七師傅有提供種生基服務，她坦言這是西洋魔法。（七仙羽FB圖片）

至於為何用薯仔，她則表示：「因為外國大部分人都鍾意食薯仔，都係就地取材，有百幾年歷史。」而她又提到，羅佩芝搵她種生基後各方面的運氣都有改善：「好多廣告搵佢，都係大廣告。」

七師傅話因為外國多薯仔，所以先用薯仔種生基，就地取材。（節目截圖）

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