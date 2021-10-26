李蘊患脊椎腫瘤連住神經線　插尿喉躺平：食屙玩瞓都喺床

現年30歲的李蘊（Renee）自結婚後淡出幕前，移居廣州專心照顧一對仔女，周不時仍會與好姊妹何超蓮（Laurinda）和鄧紫棋（G.E.M.）見面。不過李蘊今日（26日）在社交平台卻公布驗出脊椎腫瘤，令人憂心。

李蘊做完手術冇得落床。（IG＠renee0727）

李蘊昨晚已在IG story貼出住院相，不過直至今日完成手術後才撰文交代情況，她透露幾個月前察覺身體有問題：「我patpat上面右邊舊骨痛咗幾個月，平時唔痛，係跑步/跳起/運動先痛。」初時以為是照顧小朋友的腰痠骨痛，直至上星期五心血來潮睇醫生照磁力共振才知出事。

磁力共振結果發現她在胸椎椎管有一粒1x1.6cm的異物，她說：「姐係脊椎腫瘤，我第二日就去大醫院搵大醫生睇清楚，第三日就入院同做各樣深層次檢查，今日就已經全身麻醉切咗粒嘢，拎去化驗驗清楚係咩黎，過兩日先有結果。」更差的是異物連住神經，無法做微創手術。今次要開5cm手術傷口，又要駁尿喉及引流管等，她阿Q地說：「哇，我個美背啊，哈哈～依家傷口好痛下，呢幾日要平躺，枕頭都唔可以用，食痾玩瞓都係床，過多幾日就可以出院㗎啦，大家身體最緊要。」

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