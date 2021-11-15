專訪 | 周家怡遊走TVB同VIU　嫌「食兩家茶禮」難聽：又唔係多錢

周家怡9年後回巢TVB拍台慶劇《星空下的仁醫》。後生仔或會定型她為ViuTV電視劇《新聞導火線》裡面熱血倔強的記者方凝，或是《瑪嘉烈與大衛》內心滿佈掙扎的「瑪嘉烈」，又也許是《歎息橋》的「方小薇」；老一輩則憶起她在TVB整整14年的演出，包括《火舞黃沙》、《On Call 36小時》等。現年42歲的周家怡，簽下英皇娛樂12年長約，踏入人生另一階段，不再是任何一間電視台的親生女。遊走TVB和VIU之間，是如今電視圈的新常態，然而周家怡在日益對立的電視圈氣候下，被部分人形容為「食兩家茶禮」。

面對這般無理指責，周家怡裝作不滿，數度嘟起嘴反抗說道這個形容「真係好難聽」，但實際上，周家怡看得雲淡風輕。咁周家怡究竟係「TVB味」定「VIU味」濃啲？她爽朗笑道：「我都聽過TVB入面有人話我好VIU，哈哈！」

拍攝錄製：梁碧玲

剪片：鄭偉賢

化妝髮型: Herman Ng、Vincent Yeung

服裝 : Harvey Nicols



（梁碧玲 攝）

周家怡絕對屬於大器晚成的類型。為TVB效力14年，雖然受監製戚其義欣賞，但始終機會不多。2012年有見王維基香港電視網絡（HKTV）開台，轉投旗下，第一部劇就擔任女一。可惜後來的事眾所周知，HKTV申領廣播牌照失敗，好不容易得來的機會又轉眼溜走。不過命運有高低起伏，HKTV拍下的《導火新聞線》令她開始嶄露頭角，之後又獲ViuTV招手，拍下《瑪嘉烈與大衛》、《歎息橋》等一系列劇集，2019年拍電影《無雙》有份角逐香港電影金像獎最佳女配角，迎來出頭天。

ViuTV並沒有自己的拍攝團隊，因此電視劇的拍攝通常採用外包的制度。《綠豆》便是如此。（《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》劇照）

重回TVB拍劇，周家怡沒有特別懷念的感覺，最好玩的是同「睇住佢大」的幕前幕後打成一片，她笑言：「佢哋點都唔會話你㗎啦！好熟㗎啦！」由於《星空》是半外判劇集，聘請TVB以外的製作團隊工作，周家怡不是拍一套完全由TVB製作的劇集，故要比較現在拍TVB劇定VIU劇開心啲，也有欠公允。但周家怡要澄清一件事，她指自己非如外界所言「回巢TVB」，她說道：「我咁拍一套又唔可以話返返去，所以我唔知佢其他戲點。」

周家怡在《導火新聞線》首次擔正做女一。（劇集截圖）

被批「食兩家茶禮」：把口生喺人哋度

無論如何，在TVB有工開又重遇舊同事，VIU亦有意繼續合作，劇接劇，本屬開心事。但是，如今的電視氣候壁壘分明，兩間電視台的粉絲比以往更對立，似乎連藝人都要選邊站。站在風口浪尖上，周家怡免不了被批評「食兩家茶禮」。「把口生喺人哋度」，周家怡深明這個道理：「食兩家茶禮真係好難聽……又唔係好多錢，哈哈！但係其實我覺得，把口生喺人哋度。人哋點講我都冇辦法，控制唔到㗎啦！行過踩一腳都天公地道。」

周家怡對上一套在TVB拍的劇集《On Call 36小時》拍檔又係馬國明。（劇集截圖）

唔介意被定型：我都聽過TVB入面有人話我好VIU

至於時下熱烈討論的，究竟一個藝人是「TVB味」抑或「VIU味」濃，周家怡放下這些標籤，無論是TVB或VIU也好，她最感謝沿路給予她機會的貴人，她直言：「我都聽過TVB入面有人話我好VIU，啲人傳返嚟。（上一輩覺得你好TVB。）咁咪好囉！百花齊放。始終我喺TVB浸淫咗好多年，但一路都因為機會唔係好多，（不過）監製阿戚（戚其義）就畀好多機會我。我就凈係可以講就係，我好感恩所有任何畀過機會我嘅人。」

「我覺得演員呢個時勢，唔應該一個台，就係一個台用哂。我覺得梗係要百花齊放，大家Share演員用，起碼演員有多啲機會囉！你永遠都係，多啲選擇梗係好啦！對TVB、其他電視台、演員、工作人員都好。」

周家怡認為電視圈應百花齊放。（梁碧玲 攝）

拍電影定電視劇都冇揀擇

演藝路方面，近年周家怡迎來事業一大突破。電影《無雙》令周家怡有份角逐香港電影金像獎「最佳女配角」，久經浮沉波折，這個肯定無疑是一記強心針。但原來周家怡有時埋位仲會「虛」。周家怡分享心得道：「你背好台詞都冇用。就算你背好台詞，但未夠時間說服你係個角色，咁你一開始咪會虛囉！好似我啱啱做一個記者，咁你冇做過㗎嘛！咁你咪會虛囉！咁係你未入到個角色，咁但當你入到就好正啦！」

周家怡有時埋位都仲會虛。（梁碧玲 攝）

拍完電影又拍電視劇，經驗咁豐富，都仲會虛？周家怡說道：「其實冇乜分別，我諗我係冇諗囉！我又唔會拍完電影覺得『我係電影人啦！』我冇諗呢啲嘢，都係做好個戲啦！我成日覺得諗得太多嘢係搞着你自己。因為諗得太多嘢會影響自己個狀態。咁你咪會不停提自己，我唔係個演員，我係周家怡囉！因為你諗好多你現實嘅嘢呀嘛！咁你係影響緊自己。」隨遇而安，閱歷不少，仍不時青澀，但已強大得可以微笑看待外界一切絮語，或許就是42歲周家怡的寫照。

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