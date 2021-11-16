換命真相劇透 | 出賣譚俊彥叛徒終揭盅　鄭子誠慘被老屈做衰人

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視劇《換命真相》第22集（16日）劇透。

昨晚（15日）一集講到，鄧佩儀（飾張旻）正式拒絕了張頴康（飾Nick）。譚俊彥使計阻止了林韋辰（飾康永仁）破壞維利大廈主力牆的計劃，以為終於成功制止大廈倒塌的悲劇。另一邊廂，蔣家旻（飾歐陽佳純）答應了做朱敏瀚（飾朴寶劍）女友，怎料因進食了有毒蛋糕而暈倒，怎料醒來後，卻變成了原時空的蔣家旻......

蔣家旻食了有毒蛋糕，卻令原時空的蔣家旻穿越回來。（劇集截圖）

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原時空的蔣家旻同譚俊彥一樣，穿越時空回到過去。她告訴譚俊彥，原來墮樓後她只是重傷昏迷，而師父鄭子誠（飾Marco）則不是出賣譚俊彥的人。譚俊彥得悉真相後大吃一驚，更發現張頴康才是叛徒。

原時空中，張頴康一直妒忌譚俊彥，並意外偷聽到譚俊彥手握林韋辰犯罪證據。其後張頴康因不慎被林韋辰捉住痛腳，為求自保，張頴康便出賣了譚俊彥。譚俊彥和鄭子誠死後，張頴康榮升英耀華工程公司老闆，並在昏迷中的蔣家旻床前懺悔。雖然蔣家旻昏迷，但聽力正常，聽到真相後，她激動之下便穿越了時光。

得悉真相後的譚俊彥與鄭子誠和解，而張頴康終於知道鄧佩儀的心上人是譚俊彥，譚俊彥又在工作上處處阻礙他，因而與張頴康大打一場。另一邊廂的彭懷安（飾史東）則甦醒了過來......

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