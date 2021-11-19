換命真相大結局劇情｜主角奸角齊齊死　但真實結局完全震驚眾生

無綫（TVB）電視劇《換命真相》第25集（21日，因台慶押後至星期日）劇透。



《換命真相》上集講到，時光（譚俊彥飾）於原時空張旻（鄧佩儀飾）被害當天，在其身邊遠遠保護，卻發現張旻前往看心理醫生。原來張旻總是在夢中與時光談戀愛，恍如真實一般，令張旻十分困擾。張旻發現家純（蔣家旻飾）居然擁有一隻在夢中出現過，時光向自己求婚的戒指……及後，張旻決定拋開一切心結，與時光互表心跡。家純想起四女於閙翻之前曾締結一個「十二年之約」，在學校後山埋了一個時間囊。三女與劉星（丘梓謙飾）果然在後山發現筱筱（陳庭欣飾）留下的證物，此時，史東（彭懷安飾）尋至！

四女於閙翻之前曾締結一個「十二年之約」，在學校後山埋了一個時間囊。（《換命真相》劇照）

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《換命真相》大結局劇情，時光與廉署合作使計引導永亮（蕭徽勇飾）背叛永仁（林韋辰飾），成功令永亮疑神疑鬼。永亮懷疑永仁會將自己滅口，暗中錄下永仁買兇殺人的罪證，意欲先下手為強令永仁永不翻身。永亮找來黑道中人火燒維利大廈，竟被仲琪（林凱恩飾）意外撞破，更拍下永亮的犯罪證據，永亮殺心頓起，將仲琪困於維利大廈。時光趕至，維利大廈火光熊熊，仲琪身陷險境。永仁失去理性，恐嚇將殺掉時光身邊所有人，時光為了保護所愛，決定犧牲自己，與永仁同歸於盡！

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三人奸角幫各有天收。（《換命真相》劇照）

眾人齊死，你以為今次是一個悲慘結局？你錯了，結局全完不是這一回事，看到最後實在會驚醒眾生，你實在猜不到會有如此的大結局！

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