蔚雨芯奮鬥9年屋邨妹變小富婆　煲《十月初五的月光》曬豪宅巨廳

現年28歲的蔚雨芯（Rainky）因為靚樣和出眾身材而打開知名度，2019年與朋友合資近百萬元建立自家美容品牌，生活亦愈來愈富貴。日前，Rainky在IG貼story，見到她坐定定在家看電視，撐自己有份拍的無綫新劇《十月初五的月光》。



Rainky在《十月初五的月光》飾演經典角色江依文。（IG@rainkywai）

Rainky日前在IG分享了兩個限時動態，她坐在梳化，除了曬到美腿外，亦令她家裏的客廳裝修曝光，見到客廳相當闊落有空間感，前方有茶几和白色地毯，而電視牆亦做了特色牆，加上一部目測70吋的電視，電視前亦有一些擺設，屋內設計感十足，燈光亦設計得相當有格調！電視旁有一缸魚，難度是風水陣？

Rainky曬腿又曬屋！（IG@rainkywai）

有生意頭腦的Rainky近年愈賺愈有，她與朋友合資近百萬元建立自家美容品牌，專賣女性保健、美容用品等，短短兩年間，規模已去到有600個代理跟她「搵食」，兼平均月賺過百萬，並在荃灣租2,000呎的甲級寫字樓。她還不時曬手袋炫富，事關她的主人房連大型衣帽間大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃就成為焦點，裏面放了大量Hermès手袋，還有其他名牌如Chanel、LV及Gucci，隨時價值過百萬，就如置身名店內一樣。Rainky之前亦曾透露自己搬新屋，四周環境優美、屋苑還有大泳池，而獨立屋的內景可見，屋內樓底極高，空間闊落，有指Rainky與家人同住於價值數千萬、逾2500呎的獨立屋。

衣帽間的名牌手袋櫃好誇張！（IG@rainkywai）

Rainky的奮鬥故事好勵志，她年幼時在屯門山景邨長大，13歲時因在才藝比賽表演唱歌而獲經理人發掘，開始擔任𡃁模，2007年亦參加過《Yes!》校花校草選舉，未完成中學課程便輟學。後來，Rainky參加過《2011年度香港小姐競選》，2012年正式出道做歌手，不過星運平平，反而自己搞生意闖出一片天。

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