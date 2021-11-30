「大叔」黃德斌狂接廣告搵真銀　揭維健康體魄秘訣：每年打流感針

型佬黃德斌今年憑《大叔的愛》人氣暴漲，熱潮依然未減退，廣告接不停手，近日亦以健康形象擔任新一代流感疫苗代言人。為呼籲大眾及早接種流感疫苗好好保護自己及家人，黃德斌驚喜現身銅鑼灣，夥拍心臟科專科黃品立醫生，走入人群宣傳新一代四價重組流感疫苗，與醫生及現場觀眾互動大玩遊戲，令銅鑼灣街頭擠得水洩不通，場面熱鬧哄動。



型佬黃德斌今年憑《大叔的愛》人氣暴漲，熱潮依然未減退，廣告接不停手，近日亦以健康形象擔任新一代流感疫苗代言人。

流感疫苗是最有效的保護罩

印滿德斌的型男甫士照、電眼及心心手勢的宣傳車停泊在銅鑼灣鬧市，一早已非常引人注目，當德斌亮相街頭時，更加吸引眾多粉絲圍觀。德斌與黃醫生邀請現場觀眾玩遊戲，鬥快用肥皂泡為他們拉起「保護罩」，結果肥皂泡看似穩陣，一不小心就爆開，以生動手法來加強公眾對流感的認知，德斌表示：「流感病毒無處不在，我以前以為日日戴口罩、勤消毒已經足以拉起『保護罩』，但醫生話原來此舉不足以全面預防流感，仍然有可能透過接觸患者分泌物而感染，加上我以前曾經感染流感，雖則好好彩沒有出現嚴重併發症，但見過鬼都怕黑，依家知道接種流感疫苗才是最有效預防流感的方法，今年香港推出了新一代四價重組流感疫苗，含3倍抗原，50歲或以上人士接種，保護力較傳統流感疫苗高3成。為自己和家人的健康著想，會盡快接種流感疫苗。」

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年過50流感有法擋

十分識搞氣氛的德斌，即場問現場觀眾有多少人已經接種疫苗，結果發現年紀愈大比例愈高時，立即變身流感專家：「一旦感染流感，有機會出現心臟病發、中風等併發症甚至死亡，後果不堪設想！所以任何人士，尤其年過50、有三高和長期病患者等高危人士記得要每年打流感針，為健康多加一重保障！」