貝兒娜森突然瘦到見骨！大曬健身成果卻嚇親網民：要食返多啲嘢

今年32歲的女星貝兒娜森（Brie Larson），自從於2019年正式加入Marvel、出演《Marvel隊長》（Captain Marvel）之後，為了擔當起超級英雄的完美好身材，便開始走上健身之路，Instagram或是Twitter上也常見她曬出的健身日常照。最近她又在Twitter中發布兩張最近的健身成果，引發了網友的熱烈討論。



照片中貝兒娜森穿著側面及背部鏤空的洋裝，大膽地露出健身有成的背部肌肉以及精實的大腿曲線，再搭配上高跟靴子，可說是女王氣勢十足啊！不過也有許多網友留言，認為貝兒娜森的體態實在是太瘦了！尤其是側面清晰可見的肋骨線條，甚至希望她可以多吃一點啦！

【圖輯】點圖放大看「Marvel隊長」貝兒娜森健身成果照👇👇👇

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不過傳聞在已經在前陣子拍攝完《Marvel隊長》第二集的貝兒娜森最近也時常曬出自己穿著小洋裝享受假期的照片，除了螢幕前的女力形象之外，駕馭起甜美風格更是毫無難度，你又更愛哪種風格的她呢？

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