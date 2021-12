朱古力大師班 | 真人騷唔一定浮誇　《慾罷不能》外仲有其他選擇

真人騷向來不是Netflix主要搶客手段,主要靠高質電視劇留住觀眾。要說Netflix真人騷,多部不外乎以錢或女人作主打,《璀璨帝國(Bling Empire)》及《慾罷不能(Too Hot to Handle)》就成功掌握觀眾心理,滿足觀眾一窺富人生活的心態,以及用色慾曖昧、大膽意識做招徠。如果想戒斷浮誇「淫邪」,想歸於平淡,又對甜品有些少興趣,睇《朱古力大師班(School of Chocolate)》是一個不俗選擇。尤其聖誕將近,唔整都睇吓,又可以當應咗節。



朱古力原來可以整到成個吊燈咁。(預告截圖)

《朱古力大師班》包含典型真人騷方程式,召集一班甜品師傅比賽整朱古力,勝出者可獲得大筆獎金,中間例牌加少少參賽者的明爭暗鬥,好勝心背後原來有人開鋪頭破產,有人要爭返啖氣之類等個人故仔。

參賽者之間都有啲明爭暗鬥,點都要交吓戲。(預告截圖)

整甜品易入口

撇除真人騷來說,朱古力愛好者當然喜歡這個主題。其實同期還有講鬥整玻璃的《吹出個未來(Blown Away)》,其他玩花藝、室內設計的真人騷,《吹出個未來》仲要幾受歡迎,開到第二季。不過始終算是偏門,睇人鬥吹玻璃,但我平時都唔吹玻璃,又無甚接觸玻璃工業,都唔知撳唔撳入去睇好,點都唔夠整食物易入口。

朱古力可以整到《銀河守護隊》的樹人咁。(預告截圖)

唔浮誇唔爛口夠低調

另外,不少真人騷主角好似Gordon Ramsay咁,賣強烈個人風格,冇話啱唔啱,百貨應百客。然而《朱古力大師班》老師評審僅為輔助角色,說話斯文,低低調調,沒有Gordon Ramsay式浮誇風格,唔會不斷爛口爆Seed鬧人「An Idiot Sandwich (愚蠢的三文治)」,睇得頗舒服自然,至少可以專心睇人整朱古力,有時行誇張風過咗籠都睇到人幾尷尬。

評審老師主持風格唔會太強烈浮誇。(預告截圖)

實際上Netflix不少自家製廚藝真人騷都不錯,例如鬥整蛋糕的《烘焙大工程》、《各家廚藝大比試》等,題材分得幾細又幾豐富,不過當然唔夠劇集吸引,以及多討論度。你話點解凈係推薦這一套真人騷?無他,純粹係一個朱古力及甜食愛好者的偏私推介。原來朱古力都可以整到好似迪士尼動畫《美女與野獸(Beauty and the Beast)》入面個靚靚吊燈咁,又可以整到成個《銀河守護隊(Guardians of the Galaxy)》樹人咁可愛,諗起都有啲肚餓。

睇唔出係甜品。(預告截圖)