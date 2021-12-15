朱古力大師班 | 真人騷唔一定浮誇　《慾罷不能》外仲有其他選擇

真人騷向來不是Netflix主要搶客手段，主要靠高質電視劇留住觀眾。要說Netflix真人騷，多部不外乎以錢或女人作主打，《璀璨帝國（Bling Empire）》及《慾罷不能（Too Hot to Handle）》就成功掌握觀眾心理，滿足觀眾一窺富人生活的心態，以及用色慾曖昧、大膽意識做招徠。如果想戒斷浮誇「淫邪」，想歸於平淡，又對甜品有些少興趣，睇《朱古力大師班（School of Chocolate）》是一個不俗選擇。尤其聖誕將近，唔整都睇吓，又可以當應咗節。



朱古力原來可以整到成個吊燈咁。（預告截圖）

《朱古力大師班》包含典型真人騷方程式，召集一班甜品師傅比賽整朱古力，勝出者可獲得大筆獎金，中間例牌加少少參賽者的明爭暗鬥，好勝心背後原來有人開鋪頭破產，有人要爭返啖氣之類等個人故仔。

參賽者之間都有啲明爭暗鬥，點都要交吓戲。（預告截圖）

整甜品易入口

撇除真人騷來說，朱古力愛好者當然喜歡這個主題。其實同期還有講鬥整玻璃的《吹出個未來（Blown Away）》，其他玩花藝、室內設計的真人騷，《吹出個未來》仲要幾受歡迎，開到第二季。不過始終算是偏門，睇人鬥吹玻璃，但我平時都唔吹玻璃，又無甚接觸玻璃工業，都唔知撳唔撳入去睇好，點都唔夠整食物易入口。

朱古力可以整到《銀河守護隊》的樹人咁。（預告截圖）

唔浮誇唔爛口夠低調

另外，不少真人騷主角好似Gordon Ramsay咁，賣強烈個人風格，冇話啱唔啱，百貨應百客。然而《朱古力大師班》老師評審僅為輔助角色，說話斯文，低低調調，沒有Gordon Ramsay式浮誇風格，唔會不斷爛口爆Seed鬧人「An Idiot Sandwich （愚蠢的三文治）」，睇得頗舒服自然，至少可以專心睇人整朱古力，有時行誇張風過咗籠都睇到人幾尷尬。

評審老師主持風格唔會太強烈浮誇。（預告截圖）

實際上Netflix不少自家製廚藝真人騷都不錯，例如鬥整蛋糕的《烘焙大工程》、《各家廚藝大比試》等，題材分得幾細又幾豐富，不過當然唔夠劇集吸引，以及多討論度。你話點解凈係推薦這一套真人騷？無他，純粹係一個朱古力及甜食愛好者的偏私推介。原來朱古力都可以整到好似迪士尼動畫《美女與野獸（Beauty and the Beast）》入面個靚靚吊燈咁，又可以整到成個《銀河守護隊（Guardians of the Galaxy）》樹人咁可愛，諗起都有啲肚餓。

睇唔出係甜品。（預告截圖）