被畢彼特嫌生唔到仔出軌才安祖蓮娜？ 珍妮花安妮絲頓暗示不育

現年52歲的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston），一向對演藝事業以外的事都極為低調，不過日前她接受《The Hollywood Reporter》訪問時，罕有回應當年跟畢彼特（Brad Pitt）結婚時，因為追求事業而放棄生小孩的傳聞，並透露拍攝《老友記》（Friends）重聚篇對自己來說有點難受。

珍妮花透露拍攝《老友記》（Friends）重聚篇對自己來說有點難受。（Getty Images）

珍妮花跟男神畢彼特於2000年結婚，不過婚姻只維持了5年。其後於2015年跟Justin Theroux，兩年後離婚收場。在兩段婚姻中，珍妮花都沒有誕下小孩，亦因此多年來一直都被網民及傳媒指控事業心太重。珍妮花一直沒有公開回應過這些傳聞，不過今次竟罕有地表示，女性不應該因為母性的個人立場而受到騷擾，以及傳媒對個人的家庭計劃如何造成難以置信的破壞，暗示自己不育：「你不知道我在個人方面或醫學上，為什麼我不能（生孩子）…我可以生孩子嗎？他們（網民及傳媒）什麼都不知道，這真的很傷人，而且很討厭。」

至於提到獲得空前成功的《老友記》重聚篇，珍妮花直指對自己來說是有點難受，因拍攝《老友記》時經歷了人生最艱難的時刻。雖然她並沒有說到底什麼對她來說如此困難，但確實解釋說這與工作無關。大批網民看到報道後，猜測珍妮花所指的應該是前夫畢彼特因出軌安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）而離婚令她大受打擊。

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