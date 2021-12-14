《酒杯敲鋼琴》黃寶欣消失幕前兩年　現身節目親證曾大病想過尋死

港台《香江暖流》環節「我們的 VIP」，請來消失幕前近兩年的歌手黃寶欣於昨日（12 月 13 日）現身節目，親證近年患上大病，更曾萌生輕生的念頭，幸得親友支持走出困境。

節目主持陳永業與黃寶欣相識 30 年，近年友誼昇華，經常結伴欣賞音樂會，可謂老友鬼鬼。黃寶欣應邀出席節目，首次開腔回應消失兩年的因由︰「近兩年社會難過，自己更難過，因為大病了一場，要經歷長時間的治療和休息。」談及治療期的寂寞感，她兩度感觸落淚，自爆曾有尋死的念頭︰「我真的想過死，覺得自己沒有存在價值。仔女已不需要我，好像沒有人再需要自己。」幸有胞姊陪伴度過整個治療過程，子女亦輪流回港相伴，加上朋友的鼓勵，令黃寶欣的情緒得到紓緩。

左起節目主持袁梓、陳永業與黃寶欣。

她指從來沒有擔心不能治癒，只是寂寞感令她悲從中來。最近她積極學習陶藝及重拾唱歌興趣，漸漸走出低谷。陳永業於節目中向黃寶欣道歉，表示自己早知道她患病，但因尊重對方不希望透露情況而一直裝作不知情。黃寶欣坦言自己的性格屬於報喜不報憂，不希望令好友擔心︰「今次有很大得著，學懂了珍惜朋友、珍惜自由。原來身邊有很多天使，在我病情最嚴重時會義不容辭地出現、鼓勵及陪伴我。」陳永業又透露黃寶欣原先有不少演唱及出碟的工作，卻因病情而擱置，為對方感到可惜。

黃寶欣近年少出現幕前。

主持袁梓珮問及當年新秀決賽夜於後台哭泣一事，黃寶欣憶述全因被禁穿上特製的戰衣︰「記得那件衫是杜德偉為我設計，還找來出名的裁縫製造，但因為顏色與舞台背景相撞，監製不讓我穿。」怎料她在後台落淚的情景被著名經理人趙潤勤看到，成為被發掘的契機︰「就是因為我哭，他很喜歡我的這一面，後來更與我簽約。」

《酒杯敲鋼琴》有黃寶欣合唱。（MV截圖）

同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

👇👇👇立即睇吓當年劇集的盛況👇👇👇