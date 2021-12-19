李靚蕾暗串BY2 Yumi自作多情　羅生門證王力宏一腳踏兩船？

李靚蕾與歌手王力宏離婚後發數千字長文內容指控王力宏感情生活混亂，亦有多名炮友，其中一名嫌疑人就是女子組合BY2的妹妹Yumi (孫雨)。Yumi今日（19日）在微博發長文稱與王力宏在2012年拍拖，但並沒有介入對方婚姻，又稱2015年已互刪微信好友。但李靚蕾在一小時後發文反擊，貼出2015年仍一位「Yumi」以裸照為頭像聯結前夫，並譏諷：「因為....之後都改為使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔...」

李靚蕾與王力宏離婚後不斷爆料。(微博圖片)

BY2 Yumi證王力宏婚前仍在交往 長文回應：是他結婚前正式女友

李靚蕾貼裸照對話圖打臉BY2 Yumi 嘲諷：改為使用Whatsapp了

李靚蕾似乎仍徹夜難眠，小休一會後繼續在微博發文逐點擊破Yumi說法。Yumi的七點長文回應中曾提及，知道王力宏曾向李靚蕾坦承曾與自己交往，不過李靚蕾在最新一條微博中，拒絕這個說法：「王先生2012年跟我說你只是有發生過關係的"朋友"，"朋友"有調情對话，也正常。看你提供所谓的"分手"對話：王："我最近認識了一個人，我想我應該要跟你說"你："恭喜"。這段看起來也不太像是"正式情侣"分手會有的對話。」

李靚蕾言語間強調自己曾經的正印身份。

Yumi聲稱2012年與王力宏拍拖，又稱「李小姐是他2013年10月份才開始正式約会的對象」，李靚蕾亦否定並回應：「2013年我們大部分時間都在一起。我們那時都決定要結婚了，也住在一起好幾個月了，在那之前他也一直光明正大把我帶在身邊，正式介紹給親友/同事/甚至廠商，這些種種是我對"正式交往"的認知。」

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