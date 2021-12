59歲梁朝偉(偉仔)今年完成了Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)宣傳後,與妻子劉嘉玲上海落腳,重視節日的梁朝偉當然會佈置聖誕裝飾,而在平安夜(24號)梁朝偉在Instagram上分享自己與家中聖誕樹的合照,可以見到梁朝偉身穿白色衛衣及牛仔褲,打扮得非常年輕,再加上偉仔把頭髮剪短了,清爽的短髮及神態從容的他看起來年輕不止20歲。

除此之外,梁朝偉與劉嘉玲所處的大屋也是網民的焦點,此處應是劉嘉玲位於上海的豪宅,在照片中梁朝偉身後有樓梯通往上層,相信是複式設計的獨立別墅。根據內地傳媒報道,該別墅由《花樣年華》電影美術師張叔平設計,因此風格古典奢華,劉嘉玲當時以一億元人民幣購入。