《尚氣》登荷里活影視雜誌封面　陳法拉力壓梁朝偉、劉思慕做C位

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、張夢兒、楊紫瓊聯同梁朝偉及陳法拉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)自9月上映以來,在不被看好的情況下,口碑及票房雙收,而Marvel Studios也宣布將籌備電影續集及Disney+的衍生劇集。日前《尚氣》登上了荷里活著名影視雜誌的封面,而陳法拉也在Instagram撰文,指自己意外力壓兩位男主角,成為「C位」(正中心)。



陳法拉在戲中飾演梁朝偉的妻子「映麗」。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

《尚氣與十環幫傳奇》是Marvel電影宇宙第二十五部作品,由華人班底主演,電影講述全新超級英雄尚氣的起源故事,其中包括他與「十環幫」父親徐文武的關係。雖然電影上映時仍然受到新冠肺炎疫情影響,但仍收獲超過4.31億美元全球票房。

日前《尚氣》登上了荷里活著名影視雜誌《The Hollywood Reporter》封面,而在戲中飾演「映麗」的陳法拉還意外力壓兩位男主角,成為「C位」。陳法拉在Instagram撰文,寫道:「在兩位偉人的陪伴下,我登上了Hollywood Reporter的封面。」其實是因為雜誌找來一張當時文武與尚氣在大羅村的劇照做封面,當時兩人身後擺放了「映麗」的遺照,而遺照剛好在兩人的中間。