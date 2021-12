《尚氣》證實開拍續集「梁朝偉會回歸嗎？」呢兩個英雄可能會加入

【尚氣2/梁朝偉】Marvel首部亞裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映後佳評如潮,全球票房累積超過4億3000萬美元,續集敲碗聲不斷,現在官方證實將開拍續集,由原導演Destin Cretton繼續執導。



據外媒《Deadline》報導,Marvel和迪士尼旗下串流平台 Hulu 共同宣布拍攝《尚氣 2》,報導指出,Destin Cretton向Marvel總裁奇雲費治(Kevin Feige)表示《尚氣與十環幫傳奇》是自己的人生新巔峰,向其爭取拍攝續集。

至於《尚氣2》的陣容,據英國《每日郵報》爆料,除了「尚氣」劉思慕和其搭檔檔奧卡菲娜(Awkwafina)確定回鍋,「Marvel隊長」貝兒娜森和「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)也可能會加入,而外界最期待的影帝梁朝偉目前仍是未知數。

此外,據《Variety》報導,Destin Cretton與Marvel和迪士尼簽下數年新合約,除了拍攝《尚氣》續集,他還將為Disney+、Hulu和Marvel個Onyx Collective等串流平台開發影視作品。

