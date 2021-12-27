SKYLE出道剛過百日即斬獲首獎　瘋狂食韓牛慶祝

天加一旗下中韓女團SKYLE今天在K-Stage AWARDS斬獲了年度Kpop Global Rookie獎。作為8月出道至今不足200天的新人女團來說，這是對他們最大的認可和鼓勵。正如隊長CHAEHYEON在獲獎感言中說道「這是屬於Castle（粉絲暱稱）的獎」，「今年最大的不同就是出道後收穫了珍貴的Castle們」！

左起：UJEONG, ERIN, CHAEHYEON, GINNY

此次獲獎更證實了「怪力新人」的標籤 ，整個團練習時長加起來超過17年，包括GINNY、ERIN各3年，UJEONG4年，而隊長CHAEHYEON更過了長達7年的練習生生活，出道後的第一個獎項是對這些時光最好的獎勵。另外，今天還是成員GINNY的生日，GINNY表示開心到飛起！

壽星女GINNY 話個獎係最好嘅生日禮物。

長期在管理身型的成員們更笑話今晚要大吃一餐，在疫情下雖然不可外出慶祝，但公司也買了韓牛鼓勵大家！

有小韓素希之稱的ERIN 攞奬不忘自拍。

SKYLE還帶來了此次聖誕單曲《Our Christmas》的舞台，無論何時舞台表現實力都自如穩定的四人，期待未來更加精彩的表現。

同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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