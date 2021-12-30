七仙羽變「七師虎」迎新歲　影相瘋狂扮cute︰想有活力少女感

虎年將至，有大型超級市場推出全新的賀年廣告系列，並找到人氣最旺，熱度爆表的七仙羽師傅（七師傅）以「七師虎」造型拍攝電視廣告及廣告硬照，跟大家一同迎接新歲。



七師傅以「七師虎」造型拍攝電視廣告及廣告硬照。

七師傅過去一年的跨界別演藝事業運急升，電視節目大受歡迎、不但客串做歌手唱hip hop及拍電影，正式成為歌影視三棲紅人，絕對是鴻運當頭的代表人物。七師傅為超市拍主題廣告，當中她更首度以「七師虎」造型亮相，不但與6名飾演超市店務員的演員載歌載舞，演繹傳統新年的熱鬧氣氛。為了突顯七師傅的「旺氣」，製作組更找來老裁縫師，為她度身訂造了金光閃閃、紅噹噹的服裝，以純真絲緞為底面，鍍金金線及真銀絲線繡出老虎圖案，再襯上金光閃閃長褲，盡顯她紅到爆，賺到金銀滿屋的氛圍。一向有不經意幽默喜感，同時又相當貪靚的七師傅在開會時更提出要加入毛毛老虎耳仔及手爪：「戴埋老虎手套，做戲做全套，想要做一隻有活力少女感的『師虎』，所以要有『道具』加持，先有氣氛。」

七師傅着到好喜慶！

拍攝場地在超市進行，七師傅先與飾演店務員的演員綵排，演員們亦爭取時間向七師傅問運程熱身，之後就投入拍攝，她笑言：「七師虎一定要有氣勢，亦同時有歡樂氣氛，我為廣告設計了『七字舞』，我要誇張地出虎爪，表達新一年人人要搵大錢的願望。」七師傅更以「師傅愛你」的金句，改成「師虎愛你」揮春，為市民祈福。

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