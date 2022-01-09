「小薯茄」程人富家姐撞鬼家人搵師傅作法　搞笑對答踢爆神棍騙局

ViuTV節目《晚吹- 總有一瓣喺左近》最新一集邀請了「小薯茄」成員童童、阿J及程人富擔任嘉賓，當中程人富分享的居然是遇到神棍的經歷，令人捧腹大笑。

《晚吹- 總有一瓣喺左近》最新一集邀請了「小薯茄」成員童童、阿J及程人富作為嘉賓 （電視截圖）

由於事件發生在程人富的童年，所以是從爸爸那裏得知。程人富的姐姐在家中溫習的時候，因為見到有白色的影子在面前飄過而被嚇到，所以媽媽與舅母就打算找神打師傅處理事件。當時她們找到了「大聖爺」幫助，覺得這位師傅好厲害，但是程人富的爸爸卻突破盲點：「大聖爺孫悟空唔係虛構人物咩？點解會有呢個神嘅？」但是媽媽與舅母卻堅持要去見師傅，故爸爸就提醒：「去到唔好講咁多，等師傅講先。」

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去到現場他們見到一位約30歲的神打師傅，過了兩分鐘左右，師傅就開始像猴子一樣撓癢身體，彷彿孫悟空已經上身，就向程人富的家人說：「呢位小朋友細個有好多病痛」，但由於程人富姐弟都不怎麼生病，因此爸爸就直接否認。師傅又說：「冇乜病？咁大咗都會有好多病痛」，當時姐姐已經初中，身體都好健康，所以爸爸又否認了，之後師傅連續問了好幾個問題，都被程人富的爸爸否認，師傅惱羞成怒問：「到底發生咩事」，程人富的媽媽才娓娓道來。由於大家當時已經識穿神棍，故姐姐撞鬼一事就未能解決，不過就令到在場的嘉賓主持哭笑不得。