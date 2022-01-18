「伸脷」網紅青青突變小富婆！耗2753萬買樓買車　吸金方式極貼地

21歲性感網紅青青日前以「MODI磨滴咖啡」品牌執行長的身分，出席台中某集團尾牙，現場包括台灣歌手祈錦鈅、徐少麟、網紅閃亮亮、瑋哥、星諠等上百位Youtuber、網紅、寫真女星齊聚一堂，就連青青的父母及家人也都到場見證女兒的喜悅。



青青表示，回想起過去兩年，遇到很多不好的公司，「不好的老闆、有的教我說謊，甚至騙人，我真的找不到我人生的方向，甚至我讓我不相信『正財』也能賺到錢！」

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青青強調，選擇環境非常重要，這一年多，她運用自己的人脈及網路聲量，與集團合作開了網紅咖啡廳，接觸不同產業領域，學習投資房地產與股票讓收入增加；一年的時間，青青成功入手2300萬元台幣的新房及453萬元台幣的保時捷718 GTS敞篷跑車，同時擁有7位數台幣以上的存款。

身為咖啡店的老闆娘，青青也有自己的經營方式，她說一家咖啡店，斥資約500、600萬元台幣，短短開業不到一年，月營業額達到近90萬元台幣左右，預計今年還會在桃園高鐵站附近，開設第二家分店。

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