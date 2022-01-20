周嘉洛犧牲自我襯出林凱恩尖面靚樣　網民睇唔慣：金城安樣衰咗？

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》今日在電視城宣傳活動「開心行大運」，之前調離愛回家劇組去拍劇集《痞子殿下》、《四十二章經》的周嘉洛，亦都「回歸」提早拜年。其實上月「熊家」嫁女，周嘉洛飾演的金城安都有回家出席婚宴，今次趁新春活動與劇中女友Bonnie（林凱恩）見家長，向譚校長（陳榮峻）拜年。

呢位「男朋友」加分，犧牲自己影到「女朋友」靚一靚。（IG@iris_lammm）

林凱恩晚上在社交平台貼出合照，表示要預習月講新年快樂：「很久不見，還是老樣子。」這張由周嘉洛揸機的自拍照卻有好大犧牲！作為男朋友影到女朋友面細面尖，當然加分，不過就曝露出自己五官巨型又卻變殘變老驚現眼袋。有網民就替周嘉洛呻攰：「安仔好似殘咗好多。」甚至睇不慣周嘉洛殘樣，直接形容樣衰：「金城安咩事？樣衰左咁多既？」

「金城安」回歸《愛回家》，向女友「Bonnie」父母拜年。（IG@iris_lammm）

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