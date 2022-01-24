譚俊彥雙料視帝身價三級跳　傳收600萬片酬北上拍劇過孤獨新年

現年41歲的譚俊彥，在年初（2/1）的《萬千星輝頒獎典禮2021》中，憑《換命真相》飾演時光一角而得到視帝寶座，同時奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。譚俊彥在2000年後曾在內地發展拍劇，又拍過電影及港台劇，直至2016年加入TVB，今日（24日）有報道指，升級視帝後，有內地劇集加碼至600萬片酬招手，打動譚俊彥北上發展。
萬千星輝｜譚俊彥入無綫6年成雙料視帝 曾被稱收視毒藥一洗污名
譚俊彥今日在社交平台分享隔離生活，食烚蛋、香蕉等健康餐，又做掌上壓鍛煉，他寫道：「Stay healthy as new challenge awaits. 保持身心健康迎接新挑戰。」據指最初譚俊彥不捨得離開家人北上，但由於角色有發揮，加上銀碼豐厚，最終仍決定提早返內地接受隔離約一個月，待農曆新年後開鏡，一直要到暑假煞科才會回港。對於北上拍劇，譚俊彥都有大方承認，表示開心有今次機會，希望一切順利。
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