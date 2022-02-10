Rain斷食18小時靠超強TABATA保持身材　金汎減肥過度引致膝關節炎

疫情嚴峻，煲劇已成為宅家抗疫的最大娛樂，醫療題材的內容更份外「貼題」！已於「黃Viu煲劇平台」上架、由Rain、金汎、Uie主演的《Ghost Doctor》，醫療題材得來又帶點靈異元素，開播後備受劇迷熱捧。今次Rain、金汎穿起醫生袍似模似樣，其實兩大男神皆擁有「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的fit爆身型，為了要練出一排「朱古力」可真的要下不少苦功，今次就讓我們一探究竟！

Rain與金汎皆擁有「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的fit到爆身型。

Rain每日斷食近18小時

有「韓國舞王」之稱的Rain，多年來憑高䠷精實的身材吸引萬千女粉。已踏入不惑之年的他也毫不吝嗇在社交平台分享生活照，經常大曬腹肌、人魚線；他曾分享當自己需要減肥的時候就會在飲食方面着手，而他只吃午餐和晚餐，增加海鮮、雞肉與牛肉的攝取，再搭配上蔬果。

Rain對於進食時間的態度是十分嚴謹及有規律的！早上起床後他會先喝兩杯溫水，踏入中午12點就進食午餐，而晚餐則於傍晚5點開始進食，之後就禁止進食，斷食時間幾乎長達18小時，當然Rain還會配合健身去減肥！他就慣常採用高強度的TABATA去健身，早前他曾在個人頻道與大家分享，做一次30分鐘的TABATA就有減脂和鍛鍊肌肉的效果，如此強勁的減肥招式，難怪Rain至今仍可保持最佳狀態。

早前Rain拍攝MV時，又大晒招牌肌肉。

金汎減肥過度而引致退化性膝關節炎

至於現年32歲的金汎，在2006年出道時就獲封「花美男」的稱號，熱愛運動的他在跆拳道和足球方面都有着非凡的實力，曾獲韓國專業的跆拳道選手與教練稱讚！為了追求更極致的身型，金汎除了健身之餘，還嘗試每日在健身室和家之間來回跑，飲食菜單以香蕉、番薯、咖啡為主，成功減走22磅；不過，金汎因為減肥過度而影響健康，被證實患上常見於4、50歲的退化性膝關節炎，所以大家要以此為鑑，切記按個人能力尋找適合自己的減肥方法。

金汎為了追求更精壯的身型，曾嘗試極端減肥法，減走22磅！

除了有《Ghost Doctor》陪大家抗疫，同樣都是醫療題材，由李瑞鎮、羅美蘭主演的《內科朴院長》爆笑劇情同樣精彩，兩劇已登陸「黃Viu煲劇平台」，劇迷可以免費緊貼進度。

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