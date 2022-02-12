郭采潔緋聞男友被爆私生活極混亂　自稱前相親對象：人很渣！

台灣女星郭采潔去年被傳媒捕捉到同內地音樂人伊德爾在街頭上有親密互動，行為舉止猶如熱戀中的情侶般，非常甜蜜恩愛，因而傳出雙方正戀愛ing中，期間更傳出二人已經秘婚的消息。隨後伊德爾負面消息不斷，網傳他私生活混亂、吸毒等，網友都力勸郭采潔「速逃」，一度傳出她因而決心同對方斷開。而近日，網上則瘋傳伊德爾有騷擾女性行為、借錢、進行多人運動等消息，還一度傳出郭采潔出巨資幫對方買秀房子同開公司，事件在網上掀起不少討論。

郭采潔最近與伊德爾傳緋聞，男方被傳吸毒、進行多人運動。（郭采潔微博圖片）

據微博網友貼出一則貼文「郭采潔現任老公是我的前相親對象」為題，指出伊德爾無論在外形、家庭條件、經濟能力上，相當差勁，而且私生活混亂不已，強調這個男人不值得。該網友指伊德爾的身高不到170cm，家庭條件一般，經常借錢，更利用他人關係向其他女性發騷擾短信，強調這個男人「人很渣」。

伊德爾被傳私生活混亂。（微博圖片）

隨後該網友指伊德爾同郭采潔戀愛後，女方就出錢在海拉爾（中國內蒙古自治區東北部）為他買了兩套房子，並且出了500萬人民幣（約600萬港幣）為他開音樂公司。另外，該網友亦稱當初沒有和伊德爾在一起，是因為得知他私生活相當混亂：「經常和我說和宋冬野一起約粉絲（3P），經常誘導女生吸毒，吸大麻和新型毒品。」非常不解為何這種男人可以抱得美人歸：「只想說人可以浪漫，但也要選對人」，認為這個男人是不值得的。

而不少得知這個消息之後，再次紛紛勸導郭采潔快逃，大家留言表示：「快跑吧」、「不要吧」、「為什麼要在垃圾桶裡找男人」等，叫她擦亮眼睛。

網友都力勤郭采潔快逃跑。（郭采潔微博圖片）