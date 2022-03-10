34歲倪晨曦激罕挑戰爆炸頭髮型　網民好疑惑：瘦版曾比特？

爆炸頭一向都是非常難駕馭的髮型，如果平時打扮風格不夠強烈，整個人的外表會顯得很奇怪，因此幾乎沒有人想嘗試這個髮型，但是現年34歲的倪晨曦作為模特兒，什麼造型打扮都會嘗試一番，今次連爆炸頭都唔放過。

現年34歲的倪晨曦嘗試爆炸頭造型。（IG/@misselvani）

倪晨曦今日（10日）在Instagram上載多張自己帶上爆炸頭假髮的照片，並在帖文中表示：「終於有機會試爆炸頭，哈～感覺很適合我」，不是倪晨曦賣花讚花香，不少網民都話：「爆炸頭都咁靚？」、「又幾好睇喎」、「點解咩嘢造型都襯得到同咁靚」，不過都有網友認為倪晨曦這個造型撞樣曾比特撞樣，更言：「曾比特搞乜瘦咗咁多？」

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