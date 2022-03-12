家族榮耀｜監製梁家樹計劃開拍第二部　羅子溢楊茜堯夫妻檔回歸？

《家族榮耀》正熱播中，雖然說這部劇在早前已經在中國全集播出，但依然無阻這部劇掀起熱烈討論，楊茜堯飾演的甄芯，依舊是把大家騙得團團轉的雙面人。而早在之前就已經看過大結局的網友，也忍不住用了上帝視角來二刷這部劇，追劇一樣追得很過癮！



《家族榮耀》為合拍劇起了個很好的開頭，這部劇也不負眾望獲得了不少人的支持和讚賞，熟悉的TVB劇、熟悉的香港演員，再加上爾虞我詐的豪門爭鬥劇，無一不吸引住大家的眼球，絕對可以說是口碑和收視雙收的年度劇集！

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據報導，因《家族榮耀》再次掀起的追劇潮，監製梁家樹在近日就透露自己打算乘勝追擊，打鐵趁熱開拍第二部，目前已經在著手準備劇本當中！這消息一出隨即引來不少網友的熱議，不少人都表示非常期待下一部的故事能給大家帶來多少驚喜和反轉，雖然劇本目前依然在創作當中，也不知道會不會和第一輯有所關聯，但幾乎可以確定的是，故事大綱絕對是大家很愛看的家族鬥爭故事！

雖然說如今劇本尚未確定，但不少網友都開始猜測下一輯的主演陣容，最理想的當然是原班人馬出演了，畢竟在《家族榮耀》當中就算只是一個配角，也發揮了舉足輕重的作用，比如說在最後關頭反轉成為救世主的金龍集團太子爺，比如說最後在獄中出現的Mandy孿生姐妹！

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而作為主演之一的張智霖已經表明，如果檔期合適的話他當然願意接拍，而羅子溢和楊茜堯也表示，只要遇到好劇本的話，他們夫妻倆並不介意再次夫妻檔上陣，只是羅子溢有個小小要求就是：不要和老婆再演對立面了！不一定得演夫妻，演戰友也行「不要一直吵架就好了」。

雖然說《家族榮耀》已經播出了大結局，劇中各個人物也迎來了自己的結局，但這看似圓滿的結局實則背地裡暗流洶湧，比如說在背後蠢蠢欲動、動機未明的三叔馬世興，還有在獄中生死不明的甄芯，不知道在續集故事裡能否看到甄芯置諸死地而後生，來個華麗轉身，回歸馬家拿回屬於自己的東西呢？還沒開拍就已經超期待《家族榮耀》續集了！

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