多圖｜楊偲泳曬貼身吊帶裙舊照騷苗條身材　余香凝激讚：太完美！

現年28歲的楊偲泳（Renci）近期人氣不斷上升，不但因為她是無綫（TVB）小生張振朗的女友，亦因為她去年擔任電影《喜歡妳是妳》女主角，其演出更是令人刮目相看。Renci不時會在社交平台上分享近照，今日（12日）在Instagram上載去年夏天拍攝的照片，見她穿上藍色吊帶貼身短裙非常火辣，視覺效果一流，余香凝同廖子妤分別留言大讚：「太完美」、「這樣穿好好看，身材玲瓏有致」，連其他網民都話：「夜景不得了～配埋條裙仲得了」，難道這就是傳說中的靚景配美人？

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