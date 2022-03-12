飛虎3壯志英雄︱37歲高鈞賢客串出場極靚仔　獲讚新一代凍齡男神

邵氏與優酷製作劇集《飛虎3壯志英雄》最近於無綫（TVB）翡翠台熱播，其中一集便講述由徐榮飾演的程頌昕醫生曾經擔任過無國界醫生，而程頌昕的年輕版則由高鈞賢（Matthew）飾演，很久沒有在港劇亮相的Matthew此次客串引起不少網民討論 ，大家最為關注是他的外表與10年前沒有差別，依然都非常靚仔，絕對稱得上是新一代凍齡男神。

高鈞賢客串《飛虎3》。（YouTube/@TVB (official)）

現年37歲高鈞賢參加2005年香港先生選舉獲得冠軍，入行後參與多部TVB劇集拍攝，隨後在2014年北上發展，於2020年9月回巢無綫。這次劇集播出後，高鈞賢在Instagram向觀眾謝意：「感謝大家喜歡我也好掛住香港啲觀眾，不能做小鮮肉了，只能做鮮臘肉」，網民紛紛留言：「睇完呢集之後，夜晚發夢見到你」，看來快要踏入不惑之年的高鈞賢魅力依然不減，迷倒一眾觀眾。

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