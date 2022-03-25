蘇施黃YouTube頻道按月收費　肥媽覺得冇做錯：有人肯畀咪得囉！

蘇施黃（阿蘇）早前宣布其擁有16萬訂閱人數的YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」將會採取會員制，如想收看影片需要每月付費，由每月$80到$800不等，引起網民抨擊搶錢一樣，又有不少觀眾決定轉睇肥媽。肥媽今日（24日）出席活動時表示，覺得阿蘇的做法並無不對，只是自己一定不會向觀眾收錢。



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肥媽在YouTube上坐擁18萬追蹤者，除了會拍片教煮餸，亦會分享日常生活點滴。肥媽坦言自從丈夫於前年去世後，再加上因疫情關係無法見到住在外國的子孫們，因此只能寄託在YouTube和Facebook等社交媒體上教觀眾煮餸，因此自己並不會仿效阿蘇採取會員制的做法「我好多謝YouTube同Facebook嘅朋友幫我度過難關，呢兩年幾佢哋畀到個動力我去拍片，『禮拜六啦禮拜六啦煮咩呢煮咩呢』，係佢哋幫助咗我畀信心我，我唔敢收佢哋費。」

肥媽表示自己的YouTube一定不會收費。（陳順禎 攝）

肥媽表示按月收費其實並無不對，因為在YouTube拍片亦是一份工作：「好多人都利用平台搵錢，呢個都係佢（蘇施黃）嘅工作嚟，我覺得佢（收費）係啱㗎喎，佢話收，有人肯畀咪得囉，唔可以抹煞人哋有呢個能力開到呢個價，我覺得佢冇唔啱！」

曾製作《食平D》系列的前TVB非戲劇節目監製及經理張志明疑投訴肥媽的節目《全民居家煮嘢食》構思相近有抄襲之嫌。（Big Big Channel）

另外，曾製作《食平D》系列的前TVB非戲劇節目監製及經理張志明最近在開電視推出飲食節目《疫境中的餐桌》，他日前接受訪問時疑投訴肥媽的節目《全民居家煮嘢食》構思相近有抄襲之嫌，肥媽表示相信是一場誤會：「冇商討過，我都唔知，我記得佢哋無綫打俾我，話想我喺屋企做四集教大家用罐頭煮餸，就係咁！佢（張志明）有咁嘅諗法我又唔知，佢打過俾我嘅助手唔知問咗啲乜嘢嘅，但呢個係風馬牛不相及嘅嘢，係冇講過呢樣嘢！我使唔使抄人啫？做YouTube我幾年前都做啦，如果係咁我咪話人抄我？我諗大家都唔會啦，張志明都唔係咁嘅意思，我同佢熟到痺，係喎，我要搵佢飲茶添啊！」