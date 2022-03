蘇施黃YouTube頻道按月收費　肥媽覺得冇做錯：有人肯畀咪得囉！

蘇施黃(阿蘇)早前宣布其擁有16萬訂閱人數的YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」將會採取會員制,如想收看影片需要每月付費,由每月$80到$800不等,引起網民抨擊搶錢一樣,又有不少觀眾決定轉睇肥媽。肥媽今日(24日)出席活動時表示,覺得阿蘇的做法並無不對,只是自己一定不會向觀眾收錢。



+ 8

肥媽在YouTube上坐擁18萬追蹤者,除了會拍片教煮餸,亦會分享日常生活點滴。肥媽坦言自從丈夫於前年去世後,再加上因疫情關係無法見到住在外國的子孫們,因此只能寄託在YouTube和Facebook等社交媒體上教觀眾煮餸,因此自己並不會仿效阿蘇採取會員制的做法「我好多謝YouTube同Facebook嘅朋友幫我度過難關,呢兩年幾佢哋畀到個動力我去拍片,『禮拜六啦禮拜六啦煮咩呢煮咩呢』,係佢哋幫助咗我畀信心我,我唔敢收佢哋費。」

肥媽表示自己的YouTube一定不會收費。(陳順禎 攝)

肥媽表示按月收費其實並無不對,因為在YouTube拍片亦是一份工作:「好多人都利用平台搵錢,呢個都係佢(蘇施黃)嘅工作嚟,我覺得佢(收費)係啱㗎喎,佢話收,有人肯畀咪得囉,唔可以抹煞人哋有呢個能力開到呢個價,我覺得佢冇唔啱!」

曾製作《食平D》系列的前TVB非戲劇節目監製及經理張志明疑投訴肥媽的節目《全民居家煮嘢食》構思相近有抄襲之嫌。(Big Big Channel)

另外,曾製作《食平D》系列的前TVB非戲劇節目監製及經理張志明最近在開電視推出飲食節目《疫境中的餐桌》,他日前接受訪問時疑投訴肥媽的節目《全民居家煮嘢食》構思相近有抄襲之嫌,肥媽表示相信是一場誤會:「冇商討過,我都唔知,我記得佢哋無綫打俾我,話想我喺屋企做四集教大家用罐頭煮餸,就係咁!佢(張志明)有咁嘅諗法我又唔知,佢打過俾我嘅助手唔知問咗啲乜嘢嘅,但呢個係風馬牛不相及嘅嘢,係冇講過呢樣嘢!我使唔使抄人啫?做YouTube我幾年前都做啦,如果係咁我咪話人抄我?我諗大家都唔會啦,張志明都唔係咁嘅意思,我同佢熟到痺,係喎,我要搵佢飲茶添啊!」