金宵大廈2劇情｜爆陳山聰李施嬅一人分飾三角　繼續探討貼地問題

撰文：黃梓恒
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由葉鎮輝監製、羅佩清擔任編審的《金宵大廈》，2019 年 9 月播出期間叫好又叫座，7 天跨平台總收視最高一集達 31.1 點，全劇平均收視為 27 點，被封為「年度神劇」；由於反應熱烈，該劇同年 10 月宣布籌備及製作續集，終在今年落實接捧《飛虎 3 壯志英雄》於 4 月 4 日（周一）晚九點半首播。《金宵大廈 2》主要演員除了陳山聰、李施嬅、張彥博及黑貓靚寶外，還有第一集出現過的單元重要人物林子善、趙希洛及黃子雄，以及新加入「金宵行列」的伍詠薇、韋家雄、鄭子誠、于洋、曾展望及蘇皓兒等。

上輯《金宵大廈》播出時掀起全城煲劇熱潮。（劇照）

對於「金宵迷」來說，續集重心自然繼續落在男、女主角陳山聰與李施嬅的姻緣上。在《金宵》第一季，山聰飾演的阿蕭/旭輝以及李施嬅飾演的 Alex/Coco姐有著非一般的宿世姻緣，上一世並無修成正果的二人，今世投胎重臨金宵大廈再續前緣，並巧妙地透過前世今生各式各樣的「夢」緊密地連在一起；最終靠著連番努力甚至捨命改變命運，方算修成正果，劇中的平行時空概念一度引起熱話。來到《金宵 2》，山聰與施嬅將再度上演一場活在平行時空下的戀愛，不過今次二人不再愛得淒美，反而愛得懸疑，二人因為一杯咖啡展開了一段離奇又曲折的緣份。另外這次二人的平行時空將由縱向穿越變成橫向穿越，當中同樣需要觀眾像第一季般隨著角色及劇情發展將謎團逐一拆解，絕對緊張又過癮！陳山聰的角色會比第一季變幻莫測兼相對神秘，至於施嬅的角色亦與第一季有明顯出入，二人劇中更會分別一人分飾三角，並會像現代版《一千零一夜》般，透過一個又一個的口述故事展開個別單元故事，期待指數爆燈。

好似好淒美喎。（劇照）

《金宵》第一季除了主線愛情故事動人又吸睛，劇中的每一個單元故事也是極盡扣人心弦，亦是劇迷焦點所在。為了幫劇迷提早「止渴」，無綫官方社交網陸續釋出單元海報，包括于洋、鄭子誠、曾展望主演的《七樓半》；伍詠薇、蘇皓兒主演的《雙魚》；韋家雄、林子善主演的《城寨英雄 GO！》。據知，今季單元題材繼續貼身兼貼地，除了探討扭曲的母愛（似乎呼應第一季探討父愛的《娃娃》）、嶄新而又危險的遊戲世界、還會像第一季般繼續探討香港寸金尺土問題，以及港人如何在如此嚴峻的情況下委曲求全、甚至巔覆三觀的故事。

呢張海報真係...（劇照）

官方海報釋出後，網上反應異常熱烈，網民除了洗版式表示期待，更紛紛留言：「阿爺個眼神好恐怖」、「真係毛管戙」、「不敢晚上睇」、「驚發噩夢」，更有網民笑指伍姑娘與蘇皓兒似兩姊妹多過兩母女，又指于洋三人的海報十分「大吉利是」。

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