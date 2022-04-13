90年代港星胡凱欣比大S更厲害　與32年前初戀男友重燃愛火

撰文：胡凱欣
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現年48歲的香港女星胡凱欣曾因為出演《麻辣鮮師》及電影《十兄弟》而為人認知，曾經擁有過兩段婚姻及兩名子女，近日傳出胡凱欣再結婚的消息，有傳她打破大S與具俊曄的20年記錄，嫁給32年前的初戀男朋友（Alan）。Alan比胡凱欣年長7歲，從事電訊事業，二人多年前曾交往5年之久，二人分手後胡凱欣曾試圖尋找Alan，但因為Alan的電話號碼更換了，所以無法順利聯絡上，多年後二人靠Facebook而重新搭上，加上二人當時都是單身，便再次牽起緣份，二人愛情路猶如電視劇8點檔一樣峰迴路轉，現今一家四口樂也融融。

胡凱欣與丈夫Alan (網上圖片)

胡凱欣曾在台劇《麻辣鮮師》中以本名飾演「資處三丙」香港僑生，因為外型亮眼，所以令觀眾印象深刻，在台灣亦參演了不少劇集及電影，如：《台灣靈異事件》、《霹靂火》等作品。在香港也參演了不少電影：1996年版的《十兄弟》、《野獸刑警》等，《十兄弟》中的大喊十更為人津津樂道。但胡凱欣於2016年便回歸香港改當上班族，離開演藝圈。

《十兄弟》中的大喊十更為人津津樂道 (微博@李力持)

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