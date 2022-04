Tyson Yoshi到英國開show　女友Christy送機話：你啲寶貝係我手上

香港男歌手程浚彥(Tyson Yoshi)早前宣布4月底至5月頭將會在英國會舉行三場《Hi I’m Back》演唱會,分別在倫敦、伯明翰及曼徹斯特三個地方演出。

Tyson Yoshi將會在英國開3場演唱會 (ig@tysonyoshi)

今日(19日)凌晨一時,Tyson Yoshi到機場出發先飛杜拜,再轉機到英國 ,Tyson Yoshi女友Christy 亦有現身到機場送機,Christy在社交平台上載了送機時的合照,可見二人非常甜蜜。Christy除了大晒二人合照外更上載數張男友的愛貓相並留言:「bye see you in a bit .p.s. 係呀你啲寶貝係我手上」Tyson Yoshi立即留言:「超唔開心 sigh」,Christy立即踢爆Tyson Yoshi在裝不開心。

女友到機場送機 (ig@c.705)

