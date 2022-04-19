Tyson Yoshi到英國開show　女友Christy送機話：你啲寶貝係我手上

香港男歌手程浚彥（Tyson Yoshi）早前宣布4月底至5月頭將會在英國會舉行三場《Hi I’m Back》演唱會，分別在倫敦、伯明翰及曼徹斯特三個地方演出。

Tyson Yoshi將會在英國開3場演唱會 （ig@tysonyoshi)

今日（19日）凌晨一時，Tyson Yoshi到機場出發先飛杜拜，再轉機到英國 ，Tyson Yoshi女友Christy 亦有現身到機場送機，Christy在社交平台上載了送機時的合照，可見二人非常甜蜜。Christy除了大晒二人合照外更上載數張男友的愛貓相並留言：「bye see you in a bit .p.s. 係呀你啲寶貝係我手上」Tyson Yoshi立即留言：「超唔開心 sigh」，Christy立即踢爆Tyson Yoshi在裝不開心。

女友到機場送機 (ig@c.705)

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