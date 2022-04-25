聲生不息｜王祖藍紅唇現身　林曉峰模仿張學友唱寂寞的男人

無綫電視節目《聲生不息：港樂季》今日（24日）首播，節目是中國大陸芒果TV與香港無綫電視聯合製作的「香港回歸25週年特別獻禮」音樂真人實境秀節目。

《聲生不息：港樂季》 （節目截圖）

今日節目組公佈了8位男歌手及女歌手包括：林子祥、李克勤、李健、林曉峰、毛不易、曾比特、馬賽克樂隊、魔動閃霸、葉蒨文、楊千嬅、李玟、周筆暢、劉惜君、單依純、炎明熹 及安崎。由王祖藍及何炅擔任主持，王祖藍近期被傳出離職無綫電視創意官一職後出現於幕前，打破被離職傳言，見他精神奕奕及嘴唇塗得紅紅上陣。節目一開始以兩位唱得之人林子祥及葉蒨文打頭陣，林子祥獨特的唱腔及葉蒨文穩定的音色，帶動全場氣氛；中段更有炎明熹演繹陳僖儀的《蜚蜚》，年紀小小的她台風淡定。

今日節目組公佈了8位男歌手及女歌手包括：林子祥、李克勤、李健、林曉峰、毛不易、曾比特、馬賽克樂隊、魔動閃霸、葉蒨文、楊千嬅、李玟、周筆暢、劉惜君、單依純、炎明熹 及安崎。由王祖藍及何炅擔任主持。（節目截圖）

節目後段有林曉峰對戰李玟，林曉峰演繹張學友的《寂寞的男人》，林曉峰更模仿張學友的唱腔，其間被葉蒨文評論他唱得不錯，林曉峰與王祖藍被考合拍性，二人不約而同唱出《掌門人》主題曲。最後由楊千嬅演繹好友陳奕迅的《無條件》，最後由女歌手一方勝出，獲勝的一方可以全取對方的期待值，並且增加一個「港樂」時代唱片之名額。

獲勝的一方可以全取對方的期待值，並且增加一個「港樂」時代唱片之名額。（節目截圖）

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