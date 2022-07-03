台女主播激減12kg瘦身成功著比堅尼曬減肥成果　高炒凸顯傲人身材

台灣美女主播宋燕旻除了在主播台上的專業形象令人稱羨外，完美的身材體態也讓不少人自嘆不如，日前她分享自己從60公斤甩肉狂瘦12公斤的勵志故事，而近日她又在個人Facebook上，貼出了一系列「老公視角」的火辣比堅尼照，再度讓不少人嘆為觀止。



宋燕旻的導演老公柯孟融，近期靠著台灣電影《咒》，目前暫居本年度台灣電影票房冠軍導演，而近日兩人一起出遊，宋燕旻也不吝分享好身材，一張「老公視角」由上往下拍的照片，讓她豐滿的E奶呼之欲出，搭配迷人的甜笑，令人瞠目結舌。

【圖輯】「高炒」凸顯傲人身材！點圖放大看更多台女主播性感美照👇👇👇

+ 38

宋燕旻也在貼文寫道：「夏天就是要陽光沙灘比堅尼啊～趁著福隆沙雕季跟老公一起來玩，第一次來福隆不是因為來採訪（感動），福容飯店離沙灘也太近，玩完直接走回房間休息好像貴族，第一次住整個人鄉巴佬感很重（笑）。海景房可以直接看到Starbucks，還有沙灘跟海，雖然離台北開車不遠，但渡假感十足啊。」

而照片曝光後，不少網友紛紛留言，「主播好美好正」、「已羨慕老公」、「35歲身材維持得太好了吧」、「蒼蠅都會被夾死了」、「超性感又可愛」、「太辣了啦 」。

延伸閱讀：

金曲33／作曲人破天荒皆演唱者 艾怡良「唯一入圍」戰首位韓星

【本文獲「TVBS」授權轉載。】