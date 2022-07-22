林子祥葉蒨文結婚26週年甜曬合照　為愛背負「小三」污名無悔相愛

葉蒨文林子祥這對神仙眷侶的感情生活一直都是外界關注的焦點，沒想到近幾年來鮮少出現在螢光幕前的夫妻倆，先前竟為了《聲生不息》合體，不僅展現超強實力唱功，還不時在節目中大放閃光彈。



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適逢今（2022）年迎來結婚26週年紀念，夫妻倆一早還曬出雙手各捧著超大束玫瑰捧花的合照，掀起熱議。

事實上，林子祥與葉蒨文的感情早年一直都引起外界熱烈討論，只因林子祥原本在1980年與首任太太結婚，只是後來和長期在音樂上合作的葉蒨文暗生情愫，最後於1994年離婚，並在1995年的《林子祥寄廿載情演唱會95》上，正了名葉蒨文為女友，2人也在1996年7月17日結為連理，恩愛至今。

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適逢日前才迎來林子祥、葉蒨文的結婚26週年紀念，夫妻倆稍早前都分別發文祝賀，首先是林子祥寫下：「26年後，仍然盛開，綻放，成長，尊重，坦誠，交流，一個很棒的友誼，和無盡的愛，抱著萬分感激。」葉蒨文隨後也發文寫道：「平行宇宙，用愛，信心，信任，感激，我們的世界永遠被守護著。」

另外，夫妻倆還分別曬出不同風格的照片，只見林子祥曬出2人各自拍攝的獨照，而葉蒨文更曝光夫妻倆各捧著粉紅、深紅色玫瑰花束的合照，2人對著鏡頭笑得甜蜜，十分有夫妻相，另一張則是擺著粉白色、金色色調結婚週年紀念蛋糕的美照，閃瞎全網的PO文也引起大批網友留言送上真摯祝福。

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