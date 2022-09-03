巴西女歌手開騷變大型性騷現場！被多名粉絲亂摸兼扯甩丁字褲超慘
撰文：ETtoday
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巴西女歌手Pipokinha一直以來選用火辣的衣著和表演方式，她近日身上只穿一條丁字褲進入觀眾群，沒想到底下男粉絲集體失控，摸遍她的胸部及臀部。
Pipokinha該段演出影片在網路上引起熱議，畫面中可見，她上半身沒穿衣服只貼胸貼，下半身則穿超細丁字褲，坐在一名黑衣男子肩上闖入觀眾群。
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沒想到多數男粉絲開始往Pipokinha身上亂摸，還有人直接掐她的胸部，讓她氣得出手狂敲，但其他人還是繼續趁亂撫摸，最後連丁字褲帶都被扯下。
Pipokinha只好向工作人員拿毛巾包住下半身，繼續將表演完成，並持續和觀眾互動。
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