男偶像傳酒後圖姦17歲少女　受害人事後1原因求交往　網民：好傻

【原子少年／何世華／小孩】台灣偶像團體「原子少年」成員小孩（何世華）自節目播畢後爆紅，所屬「天王星」團體近日廣告代言及演出邀約不斷，小孩近日就被爆出酒後亂性、企圖對17歲未成年網紅「霸王硬上弓」的消息，震驚大批粉絲。



【圖輯】小孩＠原子少年傳企圖強姦17歲少女坦承「很粗魯」受害人事後1原因求交往嚇傻網民（點圖放大了解👇👇👇）

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一名擁有10萬粉絲的台灣網紅於本月5號突在IG曬出與小孩的對話截圖，只見小孩在對話框中寫下「對不起，我昨天太過分了」，並詢問女方是否有受傷，坦承自己「昨天很粗魯」，該網紅表示，她不想再忍耐退讓了，「你要我不要讓傷害你，你說了三次，我做到了，但你沒有」，她坦言自己總是一味忍讓「男人做的糟糕事情」，強調「不再當好欺負的女生」。

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該名台灣網紅的友人還進一步在留言處寫下事情經過，透露小孩在聚會結束後因酒醉強拉女方陪伴回家，並差點被「霸王硬上弓」，讓她非常害怕，其後女方因不願被非男友的人這樣對待，便向小孩提出交往，而小孩也答應了，沒想到在交往一週後，小孩不只讓該網紅吃了數次事後避孕藥，更開始對女方冷暴力，因此讓她難過決定不忍了，將整個事件公開。

此外，該網紅更在限時動態PO出自己與小孩對話的錄音，小孩在錄音中不斷道歉，表示自己當晚並不是故意的，更提及他是第一次在女生不願意的狀況下做出如此行為，坦承當晚過度酒醉沒控制好自己。消息一出，引發廣大網友熱議，許多人認為小孩的行為相當不齒並心疼女方：「正常來說，早就告了」、「保護好自己」、「加油！自身權益要爭取」、「妳值得更好的」，不過女方在事後主動提出交往及後續的行為也讓部分網友感到不解，紛紛表示：「太傻了」、「越想越不對勁」、「我到底看了什麼？」

對此，小孩稍早也在社群平台以關閉留言的方式發出一張黑畫面，並在文中坦承錯誤道歉，他表示自己從認識該網紅到交往期間有「沒顧慮到對方心情的地方」，看到女方的貼文後，「知道她這陣子的感受很不好」，因此感到很自責，更透露對方是很善良的女生，不希望因為自己的關係，讓網路言論影響到她的生活，文末他也承諾會為自己的言行舉止負責，「接受公司對我的一切懲處」。

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