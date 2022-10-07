農夫孖千萬網紅拍片　宣布11月出新專輯搞巡演：將積蓄擺返去音樂

組合「農夫」成員陸永（陸永權）和C君（鄭詩君）北上後先攻微博和小紅書，再進攻抖音和廣東網紅「咩啊博士」拍搞笑片，大搞食字Gag，反應兩極。農夫上月接受廣州電台訪問，C君透露11月將推出新專輯，並已準備好廣州巡演。

農夫又同麥玲玲、蕭正楠、一人樂隊「咖啡因公園」Gary Law食飯。（農夫微博）

C君說，相比舊曲，新專輯的歌將較「燒腦」。談到近幾年淡出樂壇，C君笑言要推戲、推劇集，放低手頭上所有工作才可重出江湖，及後他再正經道：「我哋做音樂老實講唔係一個好賺錢嘅工作嚟嘅，所以我哋必須要做好多唔同周邊嘅工作，主持呀、拍戲呀，幕後呀，所有嘢都好啦，其實我哋都有一個目的，就係供養返我哋做音樂呢個興趣。而家經過呢幾年啦，確實係有少少積蓄啦，咁我哋咪可以擺返落去專心做音樂囉！」

農夫同王祖藍、李思捷、鄺文珣飯叙。（農夫微博）

陸永補充說：「就算個環境幾唔景氣，或者幾唔景氣，咩都好......」C君搞笑插嘴道：「我哋都係屬於唔景氣㗎，所以無所謂。」陸永接着表示，農夫的音樂比較小眾，但希望舊歌迷會留低，未來也會吸納到新粉絲，達成這個目標已相當滿足。

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另外，近日農夫與內地千萬網紅、頂流靚仔直播主吳岱林合作，拍片自嘲抖音追蹤人數只有53人，與擁有1671.1萬的吳岱林實力懸殊；最後農夫和吳岱林互相幫對方大改造，齊齊化身型男和地盤工人，有粉絲則在影片下興奮留言問邊度同幾時可以買到演唱會飛。

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