美麗戰場劇透｜陳瀅突變影后蔣家旻消失　與陳山聰反面正式成魔

TVB台慶劇《美麗戰場》第十五集劇透



《美麗戰場》上集講到，關於家琪（蔣家旻飾）的娛樂新聞因黑手介入而被抽起，靜兒（劉佩玥飾）為此極為不忿，但同時獲高層提醒要小心有後台的家琪。富貴（林盛斌飾）等候靜兒下班向她道歉，靜兒表明二人暫時只能做朋友。家明（張馳豪飾）即將飛赴加拿大，家寶（陳瀅飾）提出送機，她打算到機場時卻遇見家琪。家琪已佈局務要令家寶身敗名裂，但人算不如天算……一言（陳山聰飾）急忙致電家寶，要召開記者會。一言在記招向傳媒宣佈家寶退選香港小姐，並為她接洽了電影女主角的新工作，而新片其中一位投資者正是振宇（方力申飾）。

陳瀅被迷姦。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集講到，2012年，剛成「影后」的家寶接受錄影訪問，主持人問起家寶跟一言的關係，一言大怒要終止拍攝，並命令家寶立即離場。家寶最終還是完成了訪問才離去，令一言極為憤怒及不滿。家寶忙於拍電影，竟在片場重遇不見多時的振宇，振宇自此常到片埸探班，唐昕（朱晨麗飾）回港得悉此事，若有所思。家寶重回茶餐廳探望老員工，又到療養院見祖母，及後回想起加入娛樂圈後久未放假，向一言提出卻被狠狠拒絕，還被安排更多拍攝工作……

陳瀅已經做咗影后。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「下集會去到陳瀅紅咗，蔣家旻會唔見咗，開始係陳瀅同陳山聰嘅衝突，另外陳瀅同方力申感情會開始萌芽。」