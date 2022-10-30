38歲台星Makiyo喜誕麟兒！母子合照公開 笑稱：幸好兒子不像爸爸
撰文：中天新聞網
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現年38歲的台灣藝人Makiyo（川島茉樹代）與小3歲老公小金在2021年12月相戀，2022年5月19日就公開懷孕喜訊，並在隔日20號結婚。
而今（30）日一早，Makiyo在臉書開心PO出在與兒子的合照，宣布孩子已順利出生的好消息，並笑說「好險不像爸爸」，引來外界的祝福。
Makiyo在29日晚間9時順利產子，30日早上她就在臉書曬出第一張母子合照並感動寫下：「我白白胖胖、健康又很有力氣的兒子來到我身邊了」，透露兒子就像自己小時候，哭得非常大聲，「看到兒子很健康，真的很開心！媽咪愛你，LOVE U FOREVER！」
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另外Makiyo也公開了兒子的身高體重是「49cm、2860克」，同時透露坐完月子要到老公的健康管理中心，讓自己「瘦回以前的43公斤」，最後更開玩笑附上了「好險不像爸爸」的hashtag，相當逗趣。
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事實上，Makiyo與老公小金日前在節目上就曾公開交往歷程，透露2人在2021年12月22日開始交往，2022年2月26日發現Makiyo懷孕，並在5月20日登記結婚，從交往到結婚才短短半年，小金坦言是因為小孩，引此整個「進度」超前。而小金對Makiyo可以說是呵護備至，不只家事全包，連自己手機開機指紋都設定成Makiyo的指紋，方便讓Makiyo查看，讓大家直呼真的是真愛。
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