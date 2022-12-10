4位NCT127男團成員從2米高鋼架墮下 Johnny、在玹、廷祐受傷送院
撰文：聯合新聞網
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韓國男團NCT127驚傳在拍攝廣告的途中發生意外，三名成員從組裝式鋼架上摔下，受傷送醫治療。消息先被當地消防單位證實，隨後SM娛樂也在官方後員會發表聲明，公開受傷的成員分別是Johnny、在玹以及廷祐。
昨天（9日）有四名NCT127成員到位於南楊州的攝影棚拍廣告，現場為了拍攝需要搭建組裝式鋼架，成員們上去後卻超過鋼架承重，導致鋼架當場倒塌，四人就這樣硬生生從2米高的架子上跌下來。
消防隊趕到時，因為無法判斷有無骨折等傷勢，進行簡單的固定後將受傷的成員們送醫，同時也告知韓媒「幸好不是太嚴重的傷」。SM娛樂在聲明中表示，四名成員中有三名受傷，詳細傷勢要等精密檢查後才能告知。
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而廷祐原本明天要主持「SHOW！音樂中心」，也因為受傷而請假缺席。「之後如果有其他的行程變動，會再另行告知，很抱歉造成粉絲們的憂慮，本公司將優先考慮藝人的治療，盡力協助成員們恢復健康。」
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